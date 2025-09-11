Christopher Heino-Lindberg synar efter samtal med klubbrepresentanter samtliga 14 SHL-lag inför och under säsongen.

Nu har turen kommit till Färjestad.

Christopher Heino-Lindberg är en tidigare målvakt som under karriären spelade för klubbar som AIK, Hammarby och Färjestad. Han hörs och syns numera i podcasten Hockeymorgon som produceras av DobbTV för Sportbladet.

Christopher Heino-Lindberg synar Färjestads lag.

Foto: Bildbyrån.

Kungen har återvänt.

Efter tio säsonger runtom i Sverige och Schweiz har Jörgen Jönsson hittat hem igen. Jörgen är svensk hockeys mesta vinnare med totalt 19 medaljer som spelare och ytterligare tre guldmedaljer som tränare. Pratar vi bara SHL och Elitserien så har Jörgen vunnit åtta SM-guld som spelare och tränare.

Detta är en supervärvning av Rickard Wallin och en guldgaranti på sikt.

Trycket på Färjestad är stort. Hela Karlstad förväntar sig medalj, helst guld, varje år. Jörgen har skrivit på ett fyraårsavtal med en målsättning som känns glasklar: Färjestad ska börja vinna igen. Man vann visserligen guld säsongen 2021/22 men annars har man åkt ut redan i kvartsfinal i fyra av de senaste fem slutspelen.

Nya Färjestad

Jörgen som kommer ifrån ett väldigt väloljat defensivt system i Växjö och har garanterat ett bra recept på hur FBKs svajiga defensiv ska kunna rättas till. Offensiven ska få finnas men inte på bekostnad av hela havet stormar. Det ska bli intressant att se hur Jörgen, Mikael Karlberg och Christer Olsson väljer att spela kommande säsongerna.

När jag pratar med Färjestads läger så är tränarstaben tillsammans med sportdirektören Rickard Wallin i full gång med att sätta ihop Färjestads nya playbook med linjer som som ska vara hållbara över tid. Får man gissa på ett Växjö utan puck med en rörlig Leksands offensiv. Med all den erfarenhet som finns så tror jag FBK kan vara på väg mot en ny storhetstid.

Jörgen Jönsson firar SM-guldet med Växjö.

Foto: Bildbyrån.

Vinnande målvakt

Förra säsongen var svajig på målvaktssidan där Maxime Lagacé blandade och gav mellan stolparna och till slut landade på låga 88,7% på 31 matcher. Damian Clara hade ett blytungt debutår i SHL och hamnade i Finland. 36-åriga Anders Lindbäck ”panikvärvades” och slutade på sju + sex matcher med en räddningsprocent runt 89.

Jörgen har med sig sin guldmålvakt Emil Larmi från Växjö. Historiskt sett har Larmi varit bra när det gäller. Han anländer med två sämre säsonger i bagaget och ett miljöombyte kommer lämpligt. Som sparringpartner tar man in JVM-målvakten Melker Thelin från Björklöven, en lovande målvakt som hunnit med både höga höjder och djupare dalar. Det blev 23 matcher med Björklöven förra säsongen där han landade på godkända 90,8 i grundserien men med bättre 92,5 procent i slutspelet.

Emil Larmi. Foto: Bildbyrån.

Backsidan är stor som ett ”skithus”

Hela fyra backar är över 192 centimeter långa, Adam Ollas Mattsson, August Tornberg och båda nyförvärven Filip Roos och Gabriel Carlsson. Gabriel är en klassvärvning enligt mig där det finns en relation till Jörgen från Växjö-tiden. Han kommer att vara en av SHLs bästa tvåvägsbackar i fem mot fem-spelet men saknar lite offensiv spets.

Filip Roos från Belleville Senators är en stor defensiv tvåvägsback som är bra med pucken, en Gabriel Carlsson light med utvecklingspotential. Endast 26 år ung kan detta vara en fin nystart för honom och en möjlig andra chans i NHL. Stommen finns kvar i Magnus Nygren som behöver få vara hel. Tyvärr är han skadad i dagsläget och man har tagit in Ronald Knot på korttidskontrakt.

Noel Fransén, Albert Wikman och Axel Bergkvist får stå för nyskapande och ungdomlig entusiasm.

Filip Roos är hemma i Sverige igen.

Foto: Bildbyrån.

Forwardsidan är mer välbalanserad

Man tappar spets i poängligavinnaren och straffspecialisten David Tomasek samt Michael Lindqvist

som trots en tyngre grundserie var riktigt bra i slutspelet. Radim Zohorna från Lugano kommer in som ersättare. Radim ska inte ”direktersätta” Tomasek då man vill ha en annan centerprofil i år med ett mer gediget tvåvägsspel.

Luke Philp ska vara en liten skicklig give and go spelare som nog är tänkt i en tredje line med till exempel Joakim Nygård och Linus Johansson. Ska ha ett bra skott och kommer få förtroende i PP från start.

Trotjänaren Per Åslund får bära Färjestads matchtröja ett år till. Välförtjänt efter ännu en bra säsong, det blir dock viktigt att Åslund håller sig lugn och ifrån utvisningsbåset. Jag ser en tendens att han tar onödiga utvisningar i fel lägen av matcherna.

Man har kvar stjärnorna Marian Studenic, Oskar Steen och Viktor Lodin som tillsammans stod för 133 poäng ihop förra säsongen. Christoffer Jansson är en projektspelare från Karlskoga som har gjort en intressant resa från Hudiksvall till FBK på bara två år. Han ska gissningsvis ersätta Marcus Westfält som fjärdecenter

Viktor Lodin är kvar i Färjestad.

Foto: Bildbyrån.

Summering

Laget är mer välbalanserat än tidigare upplaga. Man har en vinnande målvakt, stabilare backsida och

en forwardsuppsättning som ska kunna jobba i båda riktningarna. Jag skulle personligen dock vilja se lite mer grit på forwardssidan för att tippa guld redan i år.



Skulle Emil Larmi inte kunna spela så är man enligt mig illa ute. Melker Thelin är en lovande målvakt men väldigt oprövad på SHL-nivå och vi såg vad som hände med Damian Clara förra säsongen.



Att man blir ett topp sex-lag är jag ganska säker på och jag tycker man är bättre rustade för ett slutspel. Jag tror dock man behöver få in lite mer fysik på forwardssidan, typ en modern Emil Kåberg. En stark netfrontspelare som kan putta bort sin back och i samma veva styra in det avgörande målet i en tight finalserie, sedan gärna någon riktigt offensiv spetsback. Sker det inte redan i år så är det garanterat på ingång inför nästa.

In Jörgen we trust.