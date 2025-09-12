Missar SHL-premiären – ska bli pappa

Malmö Redhawks inleder SHL-säsongen med svårast möjliga motstånd i form av regerande mästarna Luleå på bortais. Och man tvingas göra det utan viktige forwarden Carl Persson. Han ska nämligen bli pappa, rapporterar Sydsvenskan.

Malmö Redhawks får klara sig utan Carl Persson i premiären mot Luleå.

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Malmö Redhawks har satsat frejdigt inför säsongen och värvat tillbaka de finska spjutspetsarna Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi efter varsitt år i Schweiz. Dessutom ansluter deras landsman, den spännande backen Topi Niemelä från Toronto Maple Leafs organisation. Förhoppningen i Malmölägret är att man ska ta ett kliv framåt den här säsongen.

I lördagens premiär mot fjolårssäsongens mästarlag Luleå tvingas man dock klara sig utan en av sina nyckelpjäser.

Carl Persson ska bli pappa

Det är forwarden Carl Persson, tilltänkt tredjelänk intill Koukkanen och Pajuniemi, som missar matchen. Av en god och positiv anledning. Han och sambon Melissa ska nämligen bli föräldrar i dagarna.

– Ja, vi har en plan såklart. Men den är väl sekundär i det här läget. Nu handlar det om att allt ska gå bra för honom och hans sambo där hemma, säger tränaren Tomas Kollar till Sydsvenskan.

Persson, 30, kliver in i sin åttonde raka säsong med Redhawks och har varit en viktig kugge senaste åren genom att bidra med mellan 10-15 mål per säsong. I fjol var han tvåa bakom backen Lassi Thomson i den interna målligan med sina 13 fullträffar. På 52 matcher producerade han totalt 25 poäng och adderade 2+1 i slutspelets åtta matcher.

Malmö åker vidare till Karlstad och möter Färjestad på bortais på tisdag. Där skulle Carl Persson kunna ansluta till laget.

Source: Carl Persson @ Elite Prospects