”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tio busslaster med 600 supportrar från Malmö ”invaderade” Jönköping.

Då stod Malmö Redhawks för en ny toppinsats och vann med 4-1 mot HV71.

– Det är inte många gånger man har varit med om en så bra bortasektion, säger tvåmålsskytten Carl Persson till hockeysverige.se.

Carl Persson och Malmö Redhawks hade en rolig lördag i Jönköping. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

SHL:s hetaste lag just nu är Malmö Redhawks.

De kom till Jönköping under lördagen med åtta vinster på de tio senaste matcherna. De bättrade sedan även på sitt facit genom att ta en säker 4-1-seger borta mot HV71. De två stora matchhjältarna var målvakten Oskar Blomgren samt tvåmålsskytten Carl Persson.

– Än en gång är det inte en av våra bättre matcher men vi har en förmåga att ha ett tryggt försvarsspel just nu och hitta vägar att vinna. Det känns tryggt där ute ändå, säger Persson till hockeysverige.se efteråt.

Tidigare i höstas var Malmö ett lag i botten av SHL och åkte på åtta raka förluster. Men sedan har laget vänt upp och ner på säsongen och har nu alltså nio segrar på sina elva senaste matcher. Därigenom har skåningarna klättrat upp på en topp sex-plats.

Vad ligger bakom det här lyftet?

– Först och främst har vi två målvakter som räddar upp mycket för oss och sprider trygghet i hela vårt försvarsspel. Jag tycker även att vi har tagit stora lyft i just försvarsspelet också i hemgångarna. Vi har snackat mycket om att ha ”trean” högt och det fortsätter vi göra bra. Vi släpper inte till så mycket på grund av det.

Hyllningen till fansen: ”Gjorde det jäkligt bra”

Till lördagens bortamatch mot HV71 hade Malmö Redhawks med sig ett stort stöd hemifrån. Tio bussar med cirka 600 malmöiter reste upp till Jönköping och tog över en hel kortsida i Husqvarna Garden. Bortapubliken bjöd sedan på ett tifo inför matchen och stod sedan för ett starkt tryck matchen igenom.

– Det var jäkligt kul att se. Det är inte många gånger man har varit med om en så bra bortasektion. De gjorde det jäkligt bra. Jag tycker att de hördes hela matchen. Det får man en extra energi av också och de lyfter oss i dag. Vi gjorde det tillsammans med dem på något vis. Det blev en lyckad lördag eftermiddag, säger Carl Persson.

Malmö Redhawks firade med en fullsatt bortasektion efter segern mot HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Även tränaren Tomas Kollar var tacksam för det stora stödet på bortais.

– Det är fantastiskt, ruggigt kul. Vi visste att det skulle bli en invasion i dag av Malmö-fans och det är kul att få bjuda på en seger när de väl ställer upp och kommer hit med så många som de gör. Jag är otroligt imponerande av dem, säger Kollar på presskonferensen efter matchen.

Malmö firar med pizza i Jönköping: ”Kända för bra sås”

Nu går Malmö in i landslagsuppehållet som SHL:s hetaste lag. Efter vinsten mot HV71 firade hela laget därför med pizza.

– De är väl kända för att ha en bra sås här i Jönköping. Vi har break nu nästa vecka och då bjuder de på det. Vi har förtjänat det också tycker jag så jag hoppas att det smakar bra nu också, säger Carl Persson med ett stort leende.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects