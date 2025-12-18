Brynäs-veteranen gör comeback – efter åtta månader
Tuff match för Brynäs väntar – när man reser till Ängelholm för att möta Rögle.
Men man kan gå stärkta av att Simon Bertilsson, 34, är tillbaka i truppen.
I kvartsfinalsserien mot Malmö i våras åkte Simon Bertilsson på en korsbandsskada. Sedan dess har den 34-årige Brynäs-veteranen fått ägna sig åt rehabträning för att komma tillbaka i speldugligt skick. På torsdagen står det klart att han till slut är redo för spel igen.
För på torsdagen är han extraback i Christian Djoos och Michal Kempnys frånvaro.
Så ställer lagen upp
Brynäs ställer i övrigt upp med en backsida där forwarden Tyler Vesel fortsätter att extraknäcka som back, denna gång i andra backpar med Luke Witkowski. Landslagsbacken Axel Andersson och Robert Hägg leder backtrupperna.
I offensiv väg leder Johan Larsson och Nicklas Bäckström varsin toppkedja. Samtidigt har Rögle ett fulltaligt lag. Därmed är Dennis Everberg och Anton Bengtsson tillbaka i förstalinan tillsammans med Linus Sandin. Även transatlanterna Josh Dickinson och Mark Friedman kommer till spel.
