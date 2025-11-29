Ny mardröm för HV71 – fjärde raka förlusten efter kollaps

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 ledde med 2-0 borta mot Brynäs och var på väg mot ett efterlängtat trendbrott.

Men sedan föll bottenlaget ihop igen och Brynäs vann sedan med 5-2.

HV71, ledda av Nicklas Rahm, föll ihop borta mot Brynäs. Foto: Bildbyrån (Montage)

En viktig match väntade i Gävle mellan Brynäs och HV71 som båda är på jakt efter poäng i botten av SHL-tabellen. HV71 kom in till matchen med en svag form, tre raka förluster och blott tre gjorda mål under förlustsviten. Men under lördagen fick de en fin start på matchen.

Även om de inte briljerade i spelet fick HV71 utdelning. PP-specialisten Hugo Pettersson slog till och satte 0-1 i slutet av första perioden efter en läcker assist av glödhete stjärnan Aleksi Heponiemi. Sedan kom även 0-2 för bortalaget sedan Heponiemi spelat fram till Riley Woods som stötte in pucken bakom målvakten Damian Clara.

– Det är kanske inte vår bästa period, men jag tycker inte att de gör någon höjdarperiod heller. Vi måste upp lite, säger Brynässtjärnan Jakob Silfverberg till TV4 i pausen.

Kieffer Bellows bakom Brynäs vändning

I andra perioden ryckte Brynäs sedan upp sig. Lagkaptenen Johan Larsson klev fram och reducerade till 1-2 med ett skott som smet in bakom Olof Glifford i HV-kassen. Med bara drygt en minut kvar av mittperioden kom även kvitteringen i powerplay för Brynäs. Kieffer Bellows har haft en tung höst i Brynäs men börjar komma igång mer och mer nu. Han satte kvitteringen till 2-2 och har nu gjort tre mål på de fyra senaste matcherna i SHL.

– Två helt olika perioder. Vi var bättre i första men nu är de bättre i andra. Det är en tajt match och det är så det ska vara. Vi sätter oss själva i en tuff sits här i andra perioden, säger Justin Kloos inför tredje perioden.

I tredje perioden klev Bellows sedan fram igen. Han stod för en fin aktion och sköt ett skott där Glifford släppte en retur och Linus Ölund höll sig framme och kunde raka in 3-2 för att fullborda Brynäs vändning. Därefter kunde Brynäs punktera tillställningen efter att både Bobby Trivigno och Jakob Silfverberg gjort mål i tom kasse.

Slutresultatet skrevs till 5-2 och HV71 tappar ledning till förlust för tredje matchen i rad. HV har nu förlorat fyra raka matcher i SHL och ligger kvar under kvalstrecket, fem poäng bakom Örebro på säker mark. Örebro spelar däremot i kväll och avståndet riskerar därmed att bli ännu större.

Brynäs – HV71 5–2 (0-2,2-0,3-0)

Brynäs: Johan Larsson, Kieffer Bellows, Linus Ölund, Bobby Trivigno, Jakob Silfverberg.

HV71: Hugo Pettersson, Riley Woods.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects