Brynäs säkrade seger mot Leksand

Brynäs segrade – 4–1 mot Leksand

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Oskar Lindblom matchvinnare för Brynäs

Det blev Brynäs som vann på bortaplan mot Leksand i SHL. 1–4 (1–2, 0–2, 0–0) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Brynäs femte på de senaste sex matcherna.

Frölunda nästa för Brynäs

Leksand tog ledningen i början av första perioden genom Gabriel Fortier.

Oskar Lindblom och Anton Rödin gjorde att Brynäs vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 7.01 i andra perioden nätade Linus Ölund framspelad av Bobby Trivigno och gjorde 1–3.

Kieffer Bellows gjorde dessutom 1–4 efter 18.50.

I tredje perioden höll Brynäs i sin 4–1-ledning och vann.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Leksand på 14:e och sista plats och Brynäs på nionde plats.

Leksand tar sig an Örebro Hockey i nästa match borta lördag 6 december 18.00. Brynäs möter samma dag 15.15 Frölunda borta.

Leksand–Brynäs 1–4 (1–2, 0–2, 0–0)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (5.09) Gabriel Fortier (Olle Strandell, Peter Cehlarik), 1–1 (10.26) Anton Rödin (Oskar Lindblom, Nicklas Bäckström), 1–2 (13.30) Oskar Lindblom (Johannes Kinnvall, Anton Rödin).

Andra perioden: 1–3 (27.01) Linus Ölund (Bobby Trivigno), 1–4 (38.50) Kieffer Bellows.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-0-4

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Örebro HK, borta, 6 december

Brynäs: Frölunda HC, borta, 6 december