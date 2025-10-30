Brynäs-kaptenen bakom viktig seger ”Behövdes verkligen”

Johan Larsson och Brynäs har slagit till i två raka matcher.

Efter att ha vunnit borta mot topplaget Skellefteå håller man undan i bottenskiktet.

Kaptenen var bakom segern för Brynäs. Foto: Bildbyrån

Tunga säsongsstarten till trots lyckades Brynäs chocka Skellefteå rejält på torsdagen. Redan efter 21 minuter ledde man med 3–0 i matchen. Men sedan tog Daniel Hermanssons Skellefteå tag i taktpinnen och förde i stort sett spelet resten av matchen.

Skellefteå tog sig sedan tillbaka genom två mål från Jonathan Pudas och Lars Bryggman. Sedan straffades Skellefteå rejält av Johan Larsson som med sitt fjärde mål för året satte punkt för matchen. Anton Rödin snodde pucken av Jonathan Pudas, serverade Larsson som klev fram och avgjorde matchen.

Håller undan i botten

I tom bur lyckades sedan Lucas Pettersson göra 5–2 för bortalaget. I toppen behåller Skellefteå sin tredjeplats i SHL.

5– 2 segern gör att Brynäs håller undan något i bottendelen av tabellen. Efter segrar för HV71 och Malmö slipper därmed Brynäs (som nu är på 20 poäng efter 17 matcher) befinna sig i ingenmansland för nu i alla fall.

Johan Larsson har gjort mål i två raka matcher, som man dessutom vunnit.

– Det behövdes verkligen, för att få självförtroende, menar han i TV4.