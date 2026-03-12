Sågar egna laget: ”Vi vill vara så jävla sköna”

Fyra lag på 77 poäng inför sista omgången. Efter att Örebro säkrat sitt SHL-kontrakt med 3–1 rasar Brynäs Robert Hägg.

– Det syns ganska tydligt att Örebro vill vinna den här matchen mer än vad vi vill, vilket är helt sjukt, säger han i TV4.

Robert Hägg var inte nöjd när Örebro säkrade kontraktet mot Brynäs. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Båda lag hade en hel del att spela för när Brynäs besökte Örebro under torsdagen. Ändå var det ett av dem som var betydligt mer påkopplade i de avgörande delarna.

Medan hemmalaget stormade mot ett nytt SHL-kontrakt rasade då Robert Hägg i TV4.

– Det syns ganska tydligt att Örebro vill vinna den här matchen mer än vad vi vill, vilket är helt sjukt med tanke på positionen vi är i tabellen, säger han och fortsätter:

– Vi håller ju på och kladdar otroligt mycket med puckarna. Jag vet inte hur många pucktapp vi har när vi ska ner och hämta den. Vi vill åka och vara så jävla sköna där ute, vilket är helt otroligt… vi vet vad vi behöver göra för att nå framgång, det är att få puckarna djupt och spela med fart, vi gör allt annat än det i dag.

I och med Malmös vinst mot Leksand, och Färjestads mot Timrå, har nu fyra lag 77 poäng inför sista omgången. Det gör att Brynäs kan tappa topp sex och få spela play in.

– Vad ska jag säga. Det är klart folk är frustrerade, men vi får ta tag i det. Vi får sluta gnälla på varandra och visa att vi verkligen vill det här, sade Hägg i intervjun inför tredje perioden.

Gällstedt: ”Det kan inte se ut som det gör”

När huvudtränaren Niklas Gällstedt sedan summerade 1–3-mötet var han inne på samma spår som Hägg.

– Det är ett steg åt rätt håll. Vi kan inte låta våra motståndare jobba hårdare än vad vi gör. Det blir jättefel, det hör inte till vår identitet. Det enda vi ska ta med oss är vår tredjeperiod, säger han i TV4 och fortsätter om hur stämningen i omklädningsrummet var inför tredje.

– Innan jag kommer in är det mesta sagt. Det är många som vill driva, och många som inte var nöjda med de två första perioderna. Det är något vi måste ändra på, och det väldigt fort. Vi har ny match på lördag, och det kan inte se ut som det gör där.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects