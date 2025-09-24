Brynäs ser ut att ändra om i kedjorna inför veckans matcher.

Bland annat får Nicklas Bäckström en ny kedjekamrat, rapporterar Gefle Dagblad.

Nicklas Bäckström paras ihop med Anton Rödin igen. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Efter att ha inlett den nya SHL-säsongen med två raka förluster har Brynäs repat sig och besegrat både HV71 och Örebro i de två senaste matcherna för att plocka två poäng.

Alla kedjor har dock inte kommit igång och nått toppnivå än. I vinstmatcherna är det tredjekedjan med Linus Ölund, Jack Kopacka och Bobby Trivigno som har burit laget. Men i första- och andrakedjan har det ännu inte riktigt klickat fullt ut.

Därför ser Brynäs nu ut att göra förändringar. Under tisdagens träning bytte Kieffer Bellows och Anton Rödin plats i hierarkin. Det innebär att nyförvärvet Bellows, som noterats för 1+1 så här långt, flyttas upp till kedjan med Jakob Silfverberg och Johan Larsson. Anton Rödin flyttas i stället ner till kedjan med Nicklas Bäckström och Oskar Lindblom i hopp om att lyfta den formationen.

– Vi hade en match ihop på försäsongen, jag, Nicke och Oskar och då gick det bra. Vi vann mot Klagenfurt, säger Rödin till Gefle Dagblad om ändringen.

Anton Rödin får spela med Nicklas Bäckström

Anton Rödin spelade mycket med Oskar Lindblom förra säsongen, då med Jordan Schroeder som center. Nu är det Nicklas Bäckström som centrar duon och Anton Rödin siar vad bytet kan få för effekt.

– Det kanske är mer för tränarna att svara på men jag ska försöka utnyttja min skridskoåkning och hårda jobbet. Vi ska försöka få till långa anfall i vår kedja.

Nicklas Bäckström har hittills noterats för 0+3 på fyra matcher där han har två assist i powerplay och en assist till ett mål som gjordes i tom kasse. Det återstår att se kedjeändringarna kan få igång stjärnvärvningarna Bäckström och Bellows mer i de kommande matcherna. Brynäs spelar två bortamatcher i Skåne under veckan, mot Malmö på torsdag och mot Rögle på lördag.

Source: Brynäs IF @ Elite Prospects