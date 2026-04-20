LHC-bossen om Kovács: ”Inte hört mycket”

Robin Kovács har kontrakt med LHC till 2028, men uppges vara aktuellt för AIK. Nu kommer en uppdatering från Broc Little.

– Jag har inte hört mycket under de senaste veckorna, säger sportchefen till Corren.

Broc Little ger en uppdatering medan Robin Kovács ryktas lämna LHC för AIK.

En klausul i avtalet som möjliggör en flytt bort från LHC har fått rykten att börja florera kring Robin Kovács. Detta i koppling till spel i Schweiz och Tjeckien. I slutet av förra veckan slog sedan nya uppgifter ner som en bomb om att SHL-stjärnan är aktuell för spel i Hockeyallsvenskan och AIK.

Aftonbladet var de som drog igång det hela igen, och uppgav att Kovács haft positiva diskussioner med stockholmsklubben om en potentiell återkomst.

– Jag har inget svar på hur det blir med Kovács. Han har en out i april, men vad jag känner till har vi inte fått något definitivt besked från honom än, svarad då nye general manager Andreas Hägglund.

Nya svaret från LHC: ”Om Robin vill spela här…”

Nu ställs frågan till LHC:s sportchef Broc Little, som svarar på följande sätt i Corren:

– Jag vet inte (om Kovács spelar i LHC i höst). Vi har haft några korta diskussioner, men jag har inte hört mycket under de senaste veckorna.

– Om Robin vill spela här har han kontrakt med oss. Det är en duktig hockeyspelare när han är på isen, fortsätter han sedan.

Kovács stod för 47 poäng (23+24) på 50 matcher i SHL förra säsongen, och hade direkt blivit en av Hockeyallsvenskans bästa spelare och största profiler.

Source: Robin Kovács @ Elite Prospects