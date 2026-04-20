Prenumerera

Logga in

LHC-bossen om Kovács: ”Inte hört mycket”

Author image
Simon Eld
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Robin Kovács har kontrakt med LHC till 2028, men uppges vara aktuellt för AIK. Nu kommer en uppdatering från Broc Little.
– Jag har inte hört mycket under de senaste veckorna, säger sportchefen till Corren.

Broc Little ger en uppdatering medan Robin Kovács ryktas lämna LHC för AIK. Foto: Bildbyrån (montage).

En klausul i avtalet som möjliggör en flytt bort från LHC har fått rykten att börja florera kring Robin Kovács. Detta i koppling till spel i Schweiz och Tjeckien. I slutet av förra veckan slog sedan nya uppgifter ner som en bomb om att SHL-stjärnan är aktuell för spel i Hockeyallsvenskan och AIK.

Aftonbladet var de som drog igång det hela igen, och uppgav att Kovács haft positiva diskussioner med stockholmsklubben om en potentiell återkomst.

– Jag har inget svar på hur det blir med Kovács. Han har en out i april, men vad jag känner till har vi inte fått något definitivt besked från honom än, svarad då nye general manager Andreas Hägglund.

Nya svaret från LHC: ”Om Robin vill spela här…”

Nu ställs frågan till LHC:s sportchef Broc Little, som svarar på följande sätt i Corren:

– Jag vet inte (om Kovács spelar i LHC i höst). Vi har haft några korta diskussioner, men jag har inte hört mycket under de senaste veckorna.
– Om Robin vill spela här har han kontrakt med oss. Det är en duktig hockeyspelare när han är på isen, fortsätter han sedan.

Kovács stod för 47 poäng (23+24) på 50 matcher i SHL förra säsongen, och hade direkt blivit en av Hockeyallsvenskans bästa spelare och största profiler.

Source: Robin Kovács @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen