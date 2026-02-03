”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Broc Little, tillsammans med Jonas Junland har blivit LHC:s sportchefslösning för resten av säsongen. Men därefter är de även öppna för att fortsätta.

– Låt alla prata skit där ute, det viktiga är att vi innanför de här väggarna vet vart vi vill, säger Junland till Corren.

Broc Little och Jonas Junland är öppna för att fortsätta i LHC. Foto: Bildbyrån (montage).

När Perter Jakobsson fick sparken från Linköping i förra veckan pekades Tony Mårtensson snabbt ut som den naturliga lösningen till sportchefsstolen. Men efter att även han valt att lämna SHL-klubben är nu Broc Little, och Jonas Junland, presenterade som interim-lösning.

Men hur ska LHC sedan gå vidare?

I en intervju med Corren under måndagskvällen bekräftar de tidigare spelarna att de är öppna för att fortsätta även nästa säsong.

– Vi går in med inställningen att det kan bli längre än så här, men det är upp till klubben, säger Little innan Junland tar vid.

– Med tanke på det som hänt tog klubbhjärtat över. Vi är väldigt lika, men också väldigt olika, vilket jag tror kan vara bra framåt. Det ingen kan gnälla på är kärleken till föreningen. Jag hoppas det kan genomsyra allt vi gör.

Efter kritiken: ”Låt alla prata skit där ute”

Både Little och Junland avslutade nyligen sina spelarkarriärer. Därmed har de inte någon längre erfarenhet när de kliver in i sportsliga ledningen. Något som fått kritik från experter som TV4:s Petter Rönnqvist, som i lördags kallade det ”ett av de märkligaste besluten jag varit med om”.

– Jag och Broc hade inte gjort det här om vi inte tror att det kan bli bra. Hade jag varit för gammal hade jag fått skit för det, hade jag varit för ung hade jag fått skit för det. Låt alla prata skit där ute, det viktiga är att vi innanför de här väggarna vet vart vi vill. Alla som har sett Linköping de sista åren vill nog ha en förbättring och den kommer inte över en dag, svarar Junland i Corren.

– Vi har saker att lära. Absolut. Så fort vi har pratat färdigt ska jag börja jobba igen, säger Little.

Source: Jonas Junland @ Elite Prospects

Source: Broc Little @ Elite Prospects