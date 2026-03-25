Broc Little blir kvar som sportchef: ”En stor ära”

Linköping HC agerade sent under säsongen och sparkade Peter Jakobsson.

Som interimsportchef klev Broc Little och Jonas Junland in och ersatte.

Nu står det klart att den förstnämnde blir kvar i sportchefsrollen.

Broc Little stannar som sportchef för Linköping HC över de två kommande säsongerna. Det står klart efter att säsongen tagit slut. Samtidigt meddelar klubben att man inför en ny roll i organisationen och letar efter en General Manager.

– Det är en stor ära för mig. Den här klubben har varit en betydelsefull del av mitt liv de senaste elva åren, säger Little till klubbens hemsida.

”Lärorikt och inspirerande”

Broc Little stämplade ut i somras efter många år i hockeyns tjänst. Då gjorde han det som den poängbäste nordamerikanen i SHL:s historia.

Vidare berättar han om sina erfarenheter från i våras.

– Jag fick möjligheten att prova på rollen i slutet av den gångna säsongen, vilket var både lärorikt och inspirerande. Jag har lärt mig mycket under kort tid, men är också ödmjuk inför att det finns mer att lära. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbetet, ta steg framåt och tillsammans ta klubben dit vi vill.

LHC slutade elva i SHL och fick kriga till slutet för att undvika nedflyttning. Till sommaren kommer amerikanen därför att ha ett stort jobb att göra med truppen.