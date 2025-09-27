Märkliga bilderna: ”Slår av sin egen klubba”

Efter mötet med Skellefteå stängdes han av för en spearing.

Idag, mot Brynäs, hamnade Leon Bristedt återigen i fokus efter märkliga bilder.

– Det är han som slashar och slår av sin egen klubba, säger TV4:s Björn Oldéen under Rögles 4–3-seger.

Leon Bristedt slår av sin klubba mot Brynäs. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

”Det kommer att hända, det är den typen av spelare jag är”



Det var så det lät i Helsingborgs dagblad då Leon Bristedt nyligen uttalade sig om sin spearing på Pär Lindholm i mötet med Skellefteå. Det hela hade slutat i en två matcher lång avstängning och böter på 27 000 kronor, och comebacken kom i torsdags mot Linköping.



Idag, mot Brynäs, hamnade 30-årige Rögle-forwarden återigen i fokus i samband med en märklig situation.



Strax innan Bristedt spelade fram Karson Kuhlman till 1–0 var det nämligen han som fixade det powerplay-spelet, men inte genom att få klubban avslagen som domarna trodde. När de udda bilderna rullas i TV4 ser man nämligen hur han själv slashar Brynäs back.



– Det är han som slashar och slår av sin egen klubba, och inte Aron Dahlqvist, säger TV4:s Björn Oldéen från studion.

– Den är märklig, att de tar det beslutet. Det finns ju ingen rörelse mot Bristedts klubba, fortätter Joel Lundqvist.

Straffats fem gånger sedan 2019: ”Ska inte dumma mig”

När Bristedt själv ställer sig för att svara på frågor i pausen medger han att Rögle hade tur.



– Ja, där hade vi lite tur. De missade en ganska solklar i första bytet på Biber med armbågen mot näsan. Ibland har man tur, ibland har man inte tur.



Bristedt, som straffats fem gånger av disciplinnämnden sedan 2019, fortsätter sedan om att han återigen var inblandad i den typ av situation.



– Det är på isen jag ska vara, jag ska inte hålla på och dumma mig som jag gör. Av någon anledning gör jag det ibland, men det är bara att arbeta på det och försöka hålla mig kall, säger han i TV4.



Som sagt ledde det hela även till 1–0 för Rögle. Därefter svarade Brynäs till 1–1 innan Ängelholmslaget klev ifrån till en 4–3-seger tack vare Linus Sjödin, Josh Dickinson och Fredrik Olofsson.



– Tufft också för Brynäs då man blir straffade av det, och att det är Leon som får lägga den där passen, säger TV4:s Staffan Kronwall om Bristedts assist till 1–0.