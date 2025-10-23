Det var under matchen mellan Örebro och Luleå som norrbottningarnas stjärna Brian O’Neill träffades av lagkamraten Anton Levtchis skott. Forwarden tvingades avbryta matchen men meddelar nu att han är spelklar inför kvällens match.

– Han är jävligt viktig för oss, både på och vid sidan av isen, säger lagkamraten Isac Hedqvist till NSD.

Brian O’Neill. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

Det var i drabbningen med Örebro som Luleås stjärnspelare Brian O’Neill träffades av lagkamraten Anton Levtchis skott och tvingades avbryta matchen.

Forwarden blev liggandes en lång stund på isen och blev efter matchen undersökt hemma i Luleå. Inför dagens drabbning med Linköping har klubben lagt locket på gällande stjärnans tillstånd, men nu står det klart att 37-åringen kommer att komma till spel.

– Jag kommer inte att gå in på några detaljer när det gäller skadan. Men det är bra med mig. Jag är redo att spela och ser fram emot torsdagens match, säger O’Neill till NSD.

Lagkamraten Isac Hedqvist lyfter amerikanens betydelse för laget.

– Det är vår bäste spelare. Han är jävligt viktig för oss, både på och vid sidan av isen, säger Isac Hedqvist.

Brian O’Neill har inlett säsongen starkt med 13 poäng (6+7) på lika många matcher.

Source: Brian O’Neill @ Elite Prospects