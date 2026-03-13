Shinnimin fälls – trots protest: ”Snabba med att anklaga mig”

Brendan Shinnimin fälls för förstärkning ännu en gång. Den här gången blir det 10 000 kronor i böter för forwarden.

— Jag förstår att ligan, baserat på min historik, är snabba med att anklaga mig, säger han i domen.

Brendan Shinnimin fälls för förstärkning.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Under gårdagens match mellan Rögle och Luleå blev Brendan Shinnimin utvisad för en förstärkning. Forwarden blev hakad av Calvin de Haan och tappade balansen. Enligt domarna och situationsrummet var det på ett onaturligt sätt. Det stannade därför inte vid två minuter utan gick även vidare till disciplinnämnden.

Efter granskning har de nu också kommit fram till en fällande dom. Det blir 10 000 kronor i böter för kanadensaren. Han gav sin version och protesterade mot anmälan i ett uttalande till disciplinnämnden. Bland annat menar Luleå-spelaren att han fastnade med skridskon i isen. Samt att de Haans gest som signalerade för filmning var starkt bidragande till domarnas beslut.

Men det gav alltså inte resultat.

— Jag har lärt mig min läxa när det gäller förstärkningar och har under de senaste tre åren arbetat hårt och nära tillsammans med domarna för att ta ansvar och förbättra den delen av mitt spel på ett sätt som även stöttar dem. Om ni frågade dem skulle de helt bekräfta den ansträngningen. Jag förstår att ligan, baserat på min historik, är snabba med att anklaga mig för förstärkning, men som jag nämnde tidigare har jag arbetat extremt hårt för att få bort den delen av mitt spel. Jag hoppas att ni, baserat på videobilderna, kan se att den redogörelse jag har lämnat korrekt återspeglar vad som faktiskt hände i den här situationen, säger Brendan Shinnimin också i domen.

Luleå möter i den sista grundserieomgången Färjestad på hemmaplan och har då chansen att säkra en direktplats till kvartsfinalerna.