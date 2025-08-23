Under fredagen ställdes Brady Ferguson för första gången mot Rögle, efter flytten.

Nu kommer han med fina ord om sin tidigare klubbs chanser inför 2025/26-säsongen.

– Det var tydligt för mig, säger han till HD om Dan Tangnes bygge.

Brady Ferguson under mötet med Rögle i Zell am See, Österrike. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld (montage).

Fem år i Sverige och Rögle BK tog slut när Brady Ferguson i slutet av mars tackades av i SHL-klubben. Den nu 30-årige amerikanen, som blev en publikfavorit under tiden i Ängelholm, skrev kort därefter på för EHC München, i tyska högstaligan och påbörjade därmed nästa kapitel.



Fredagsmötet i österrikiska Zell am See vittnar dock om att känslorna ännu finns kvar för RBK. Efter 4–1-matchen, då Ferguson återförenades med sina tidigare lagkamrater, valde han nämligen att skicka en hälsning till Rögle-fansen – och hylla nya lagbygget under Dan Tangnes.



– Jag såg några stycken på läktaren och applåderade dem. Jag uppskattar allt stöd jag fick under mina fem år och det var häftigt att spela framför alla supportrarna då. Det var coolt att få möta Rögle den här gången, men förhoppningsvis behöver jag inte göra det igen, säger han till Helsingborgs Dagblad och fortsätter:

– Jag märker att Dan (Tangnes) har ett nytt spelsystem, det var tydligt för mig. De har ett bra lag – nyförvärven verkar solida. Jag tror att Rögle har en väldigt bra chans att vinna guld och jag kommer att följa deras resa.

Spelade över 250 matcher i SHL

Brady Ferguson kom till Rögle direkt från ECHL och Newfoundland Growlers, 2020, och gjorde direkt 18 poäng under sina första 52 matcher. När han nu lämnat SHL står statistiken på 103-grundseriepoäng (36+67) över 252 matcher.



Från tiden i Rögle tar Ferguson även med sig ett CHL-guld och två SM-silver.

