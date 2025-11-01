Luleå spräckte den långa målnollan borta mot Malmö.

Men sedan tappade Luleå till sin fjärde raka förlust i SHL.

– Vi drar på oss alldeles för många utvisningar och det straffar oss, säger assisterande tränaren Henrik Stridh till TV4.

Kräftgången fortsätter för Thomas Berglunds Luleå. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

0-3, 0-3, 0-6.

Det var Luleås resultat i de tre senaste matcherna inför kvällens möte med Malmö nere i Skåne. Över 180 minuter utan ett mål och det har målats upp en krisstämpel på norrbottningarna.

Borta mot Malmö skulle däremot den långa målnollan spräckas. Det dröjde länge in i matchen men under slutet av andra perioden klev lagkaptenen Erik Gustafsson fram och sköt 1-0 till Luleå. Det var mästarnas första mål på 217 minuter och 39 sekunder (!) i SHL.

– Det skulle väl inte bli vackrare än så där utan det är väl ett höstlov som går in till slut. Sedan fortsätter vi grisa på och kämpa. Det var såklart skönt att se den gå in. För mig spelar det inte någon roll att det var jag som gjorde mål utan pucken ska bara in just nu och vi ska kriga oss till vinster och mål. Vem som gör vad, det spelar ingen roll, säger Gustafsson om målet och fortsätter:

– Det är inte så vackert men vi krigar och försöker göra rätt saker där ute. Vi gör alla de här klyschorna, det hårda och oglamorösa jobbet.

Luleå tappade till ny förlust

Men trots målet skulle Luleå ändå förlora igen.

I tredje perioden fick Malmö chansen i powerplay och det gav även utdelning för skåningarna. Lagkaptenen Fredrik Händemark höll sig framme och styrde in ett skott från Robin Salo för 1-1 i matchen. Historien skulle sedan komma att upprepa sig senare i perioden. När Malmö återigen fick spela i powerplay fullbordade de även vändningen. När de flesta förväntade sig att Lauri Pajuniemi skulle skjuta lade han i stället en finurlig passning in till Fredrik Händemark som styrde in sitt andra PP-mål för kvällen och 2-1 till Malmö.

Helt plötsligt behövde Luleå lyfta laget och jaga fler mål framåt. Men norrbottningarnas svårigheter att göra mål fortsatte och de lyckades inte få in någon mer puck bakom Malmö-målvakten Oskar Blomgren. I stället kunde Eemil Viro sätta 3-1 i tom kasse för att säkra segern för skåningarna. Luleå har nu fyra raka förluster i SHL och ligger åtta i tabellen på 20 poäng, samma notering som Brynäs, Leksand och Malmö också har.

– Det är surt. Vi ska göra en omstart här nu. Vi har en del spelare borta också, det får man inte glömma. Det är ju kanske vår spets som inte är på isen just nu och det syns på spelet, säger assisterande tränaren Henrik Stridh till TV4 efter förlusten.

Henrik Stridh: ”Får inte dra på oss en massa skitutvisningar”

Precis som senast mot Rögle drog Luleå på sig flera utvisningar och det blev också avgörande för matchen.

– Vi drar på oss alldeles för många utvisningar och det straffar oss här i tredje perioden. Om man inte är tillräckligt bra i ”pk”, då kanske man inte ska dra på sig fyra utvisningar som vi gör i dag. Matchen avgörs i powerplay och vi måste vara mer disciplinerade, säger Stridh och fortsätter:

– Visst, jag hade kunnat stå här och gnällt och tyckt att det är för jävligt att det är 4-1 i utvisningar men jag vet inte om någon av våra utvisningar går att diskutera ens. Däremot kanske man kan diskutera om vi skulle fått något mer powerplay. Men det är en annan fråga. Vi måste bli bättre på att inte dra på oss en massa skitutvisningar.

Malmö – Luleå 3–1 (0-0,0-1,3-0)

Malmö: Fredrik Händemark 2, Eemil Viro.

Luleå: Erik Gustafsson.

