LISTA: Tio tränare som kan ta över HV71

Vem blir Anton Blomqvists ersättare, och vilken typ av tränare bör HV71 anställa? Här listar hockeysverige.se tio alternativ, inklusive ett par långskott.

Trots de sportsliga resultaten under Anton Blomqvist har HV71 och ordförande, Anna-Lena Isaksson, pratat om kontinuitet. Men till slut, när även hon fått lämna, kom beskedet att 36-åringen gjort sitt som huvudtränare i SHL-klubben.

Med sjukskrivna sportchefer och interim-lösningar på flera stolar står nu HV inför sin viktigaste anställning på väldigt länge.

– Jag vill ha en stab där rollerna är tydliga från början, och att vi håller i de rollerna. Att man är så pass trygg att vi inte hamnar i ett läge där vi behöver göra omkastningar internt, utan att vi på ett tydligare sätt kan genomföra säsongerna, sa t.f. general managern Johan Hult strax efter sparkningen blivit officiell i slutet av förra veckan.

Nicklas Rahm (assisterande tränare) bekräftas bli kvar, och Joel Gistedt (målvaktstränare) ryktas få stanna. Med detta i åtanke väljer vi nu att lyfta tio möjliga ersättare till Blomqvist. Vissa mer av ett långskott än andra.