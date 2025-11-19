”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oskar Blomgren har gått från att vara utlånad till Almtuna och Nybro till att vara en av de hetaste målvakterna i SHL. Nu öppnar 21-åringen upp om sin resa, som började med att han nobbades av Frölunda.

– Det är den klubben jag har hejat på nästan hela mitt liv. Det blir kul om jag får spela, säger Malmö-målvakten till Sydsvenskan om torsdagens möte i Göteborg.

Oskar Blomgren nobbades av Frölunda som junior. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Efter målvaktsrockaden i SHL och Hockeyallsvenskan har Oskar Blomgren minst sagt tagit sin chans.

När den 21-åringen nu öppnar upp i en längre intervju med Sydsvenskan är det nämligen få målvakter som är hetare i hela högstaligan. En vändning som kanske inte är helt förvånande sett till förra årets succéinhopp, men som på det stora hela är en belöning efter en krokig resa.

När Malmö åker till Göteborg under torsdagen kan Hovås-killen ta revansch på Frölunda för att han nobbades vid klubben intag till hockeygymnasiet.

– Jag var väl aldrig riktigt så bra. De tog någon annan helt enkelt. Det var såklart tråkigt, berättar han för Sydsvenskan och fortsätter senare om mötet.

– Det är den klubben jag har hejat på nästan hela mitt liv. Det blir kul om jag får spela. Jag har en massa polare som bor där. Min familj har stående biljetter.

Kampen: ”Blev mycket snack med min mentala coach”

Istället för en väg via Frölundas juniorer flyttade Oskar Blomgren till Troja-Ljungby. Därifrån kom möjligheten i Malmö, vilket nu gett detta genombrott i SHL.

Bakom det hela finns dock en mental kamp. Något som 21-åringen även är öppen med.

– Det var inte jätteroligt. Men vi kom fram till att det bästa för mig var att spela många matcher i allsvenskan, säger han om att Malmö valde att inleda 2025/26 med Marek Langhamer och Daniel Marmelind.

Blomgren menar att det sedan blev att han försökte forcera fram saker i Nybro, innan självförtroendet fick en till smäll när han hoppade in mot Skellefteå i oktober.

– Då var jag inte jätteglad. Jag fick åka tillbaka till Nybro med halvdassigt självförtroende. Det blev mycket snack med min mentala coach Mikaela Parmlid, en före detta proffsgolfare, berättar burväktaren.

