Beskedet: Bryter med nyförvärvet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Maximilian Eisenmenger hämtades in till Malmö inför säsongen.

Efter en halv säsong i klubben går nu parterna skilda vägar.

Maximilian Eisenmenger. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Malmö meddelar via sin hemsida att man tillsammans med forwarden Maximilian Eisenmenger enats om att bryta spelarens avtal .

– Vi har haft en bra och professionell dialog med Maximilian och landat i att detta är det bästa för alla parter. Maximilian har inte fått den istiden han önskat, men har hela tiden varit föredömlig i hur han hanterat situationen. Vi är tacksamma för jobbet som Maximilian lagt ner hos oss och önskar honom lycka till, säger sportchefen Oscar Alsenfelt.

Uppges flytta till Tyskland

Eisenmenger hämtades in till Malmö från finska TPS inför den här säsongen. Efter halva SHL:s grundserie avklarad står Eisenmenger noterad för noll poäng på 26 matcher, där han snittat strax över fem minuters istid per match.

Enligt Expressens reporter Johan Svensson väntar nu en flytt till tyska Iserlohn för Eisenmenger.

27-åringen är född i Tyskland, men uppvuxen i Sverige där han spelt juniorhockey i Södertälje och Djurgården. Tidigare har han även spelat i den tyska högstaligan med Augsburg och Adler Mannheim.