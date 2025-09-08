På sin hemsida meddelar Linköping HC att de meriterade nyckelspelarna Rasmus Rissanen och Theodor Lennström bör vara hela och tillbaka i spel inför SHL-premiären. Även Ty Rattie är tillbaka i truppen – medan Remi Elie återfinns på skadelistan.

– Förhoppningen är att han kan återgå till full lagträning i veckan, säger lagets sjukgymnast Jonas Emmoth om Rissanens tillstånd.

Theodor Lennström och Rasmus Rissanen är avskrivna från skadelistan. Foto: Fredrik Karlsson/Niclas Jönsson/Bildbyrån.

Med under en vecka kvar till SHL-premiären ger Linköping lugnande besked om nyckelspelarna Rasmus Rissanen och Theodor Lennström.

Enligt klubbens sjukgymnast Jonas Emmoth bör båda spelarna snart vara redo för att träna med laget.

– Han kommer återgå till lagträning från och med onsdag, säger Emmoth till klubbens hemsida om Lennström.

”Han mår bättre”

Även Ty Rattie är tillbaka efter en resa till Kanada och är aktuell inför SHL-premiären. Budskapet gällande Rissanen är dock aningen mer tveksamt, backen ska dock återvända till isen under veckan.

– Han mår bättre och kommer att gå på is igen under tisdagen. Förhoppningen är att han kan återgå till full lagträning i veckan, säger Emmoth om Rissanen.

Forwarden Remi Elie befinner sig fortfarande på skadelistan.