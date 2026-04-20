Beskedet – de lämnar Färjestad: ”Extra tråkigt”

Två veckor har gått sedan uttåget mot Rögle. Nu bekräftar Färjestad att Forsell, Kellman, Leivermann, Johansson, samt Mikael Karlberg lämnar.

Mikael Karlberg, Nick Leivermann och Lucas Forsell är några av de som lämnar Färjestad. Foto: Bildbyrån (montage).

Trots 3–0 i kvartsfinalserien mot Rögle tog Färjestads 2025/26 slut redan i början av april. Därmed har sportdirektör Rickard Wallin och hans gäng börjat slå fast delar i nästa säsongs bygge.

Som en del av detta kom, under måndagen, besked om fyra spelare och en tränare.

Det handlar om Lucas Forsell, Joel Kellman, Nick Leivermann och Wille Johansson, men också assisterande tränaren Mikael Karlberg. Samtliga lämnar Karlstad-klubben för nya utmaningar, men i Forsell och Karlbergs fall kommer det trots gällande avtal över 2026/27.

– Lucas kom till oss efter säsongen och önskade söka sig till en ny miljö för att få lite av en nystart på karriären. Det känns lite extra tråkigt, för både honom och oss, då han varit hos oss sedan tidig juniorålder. Vi har ändå valt att gå med på Lucas önskan att få lämna och söka sig vidare, säger Rickard Wallin och fortsätter.

– I ”Challes” fall så har han utnyttjat en överenskommelse som fanns i hans kontrakt som gör att han kan lämna efter säsongen.

På väg till SHL-konkurrenterna

Var hamnar då alla dessa spelare? Jo, i de flesta fall ”vet” vi faktiskt även detta.

Expressen uppgav tidigare i april att klubben Forsell valt att bryta avtalet för är SHL-konkurrenten Timrå. När det gäller Mikael Karlberg har Värmlands Folkblad skrivit att det blir ett jobb som huvudtränare i MoDo. I båda dessa fall kan vi vänta oss bekräftelse nu när Färjestad tackat av dem.

Även i Joel Kellmans fall blir det spel i en annan SHL-klubb. Där har Expressen skrivit om årets kvartsfinalmotstånd Rögle.

Kvällstidningen har även skrivit att Färjestad haft diskussioner med Nick Leivermann om en förlängning under säsongen. Så blir det dock inte, kanske då den amerikanska backen fick det lite tuffare i slutspelet. 20-årige Wille Johansson lämnar efter en säsong med lån till både Hockeyettan och Hockeyallsvenskan.

– Vi vill tacka de som lämnar för deras insatser i vår tröja och önska lycka till framåt. Gällande Magnus Nygren, Emil Alba och Luke Philp, som har utgående avtal så finns inga beslut tagna idag utan vi för dialoger i varierande grad där vi får återkomma, säger även Rickard Wallin.

Source: Nick Leivermann @ Elite Prospects