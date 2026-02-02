”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tony Mårtensson lämnar Linköping på egen begäran. Nu blir det Broc Little och Jonas Junland som tar över på en interim-lösning.

Tony Mårtensson lämnar Linköping på egen begäran.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån.

Precis som väntat blir det Broc Little och Jonas Junland som tar över det sportsliga ansvaret i Linköping. Tony Mårtensson väljer att avgå från LHC efter den senaste veckans turbulens. Där Peter Jakobsson fick sparken från sin roll som sportchef. Och nu väljer alltså även hans assisterande att lämna sin post.

45-åringen återvände till Linköping inför den förra säsongen och blev då alltså assisterande sportchef till Jakobsson. Men efter drygt ett och ett halvt år går de nu skilda vägar.

— Jag har, precis som Peter, haft ett ansvar för att sätta ihop det här laget. I vår bransch är de sportsliga resultaten avgörande och därför känner jag att det är rätt beslut att inte fortsätta i Cluben. Nu är det viktigt att det kommer in ny energi och jag tror att Broc och Jonas är viktiga pusselbitar för att skapa bästa möjliga förutsättningar under den avslutande delen av säsongen, säger Mårtensson i ett pressmeddelande.

Tony Mårtensson lämnar Linköping – de tar över så länge

Under spelarkarriären hade Tony Mårtensson flera framgångsrika säsonger i klubben. Under sin tid som assisterande sportchef har Linköping däremot inte lyft. Den här säsongen har de legat och skvalpat precis ovanför kvalstrecket under hela säsongen. Något som alltså ledde till att Peter Jakobsson fick gå från sin sportchefsroll.

För resten av säsongen kommer nu Broc Little och Jonas Junland att ta över. Sedan återstår det att se vad den långsiktiga satsningen i Linköping blir.

— Att vi har kunnat tillsätta Broc Little och Jonas Junland på en interimslösning ger oss möjlighet att arbeta långsiktigt och strukturerat med rekryteringen av den sportsliga ledningen inför kommande säsonger. Både Broc och Jonas har stora hjärtan för Cluben och kommer in med energi, hjärta och mod i herrlaget, säger klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects