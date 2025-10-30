Bakslaget: Comebacken dröjer

Förhoppningen var att Måns Forsfjäll skulle vara tillbaka vid novemberuppehållet.

Nu står det klart att comebacken dröjer längre än så för Skellefteåbacken.

– Stabiliteten i axeln behöver bli bättre innan han är redo för en comeback, säger lagläkaren Karin Granberg till Norran.

Måns Forsfjäll.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Måns Forsfjäll har dragits med omfattande skadebekymmer de senaste säsongerna, där han ifjol bara kom till spel i åtta SHL-matcher på grund av en axelskada och den här säsongen inte kommit till spel alls efter att ha opererat den andra axeln.



Tidigare har prognosen varit att Skellefteå AIK-backen skulle kunna vara tillbaka runt novemberuppehållet, men så blir inte fallet. I stället dröjer comebacken ytterligare.



– Måns fortsätter med sin rehab och gjorde nyligen ett återbesök hos operatören. Vi har efter det ändrat hans rehab lite, och styrt om den till andra övningar för att öka stabiliteten, säger lagläkaren Karin Granberg till Norran.

Ovisst när han är tillbaka

När Forsfjäll kan vara tillbaka i spel är i nuläget ovisst.



– Det är svårt att säga. Men inte i närtid i alla fall. Stabiliteten i axeln behöver bli bättre innan han är redo för en comeback, säger Granberg.



Vidare berättar lagläkaren att både Emil Djuse och Jonathan Davidsson väntas vara tillbaka i spel efter landslagsuppehållet. Långtidsskadade Linus Söderström väntas alltjämt vara tillbaka efter årsskiftet, medan Gustaf Lindvall fortsatt är borta på obestämd tid.



Måns Forsfjäll har spenderat hela sin karriär i Skellefteå AIK och har samlat på sig totalt 159 matcher för klubben.

Source: Måns Forsfjäll @ Elite Prospects