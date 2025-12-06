Backvärvningen förlänger: ”Jag trivs väldigt bra”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Viktor Grahn blir kvar i Skellefteå AIK.

Det blev klart innan nedsläpp i matchen mellan Skellefteå och Växjö Lakers.

Viktor Grahn förlänger med Skellefteå.

Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN / COP 308 / MN0200

Viktor Grahn, 27, kom i somras till Skellefteå AIK från allsvenskt spel med Södertälje. När halva grundserien nu är spelad, står det klart att han skriver ett nytt kontrakt med topplaget i SHL.

Erik Forssell, general manager för Skellefteå, menar att han har anpassat sig väl till ligan.

– Viktor har tagit klivet från Hockeyallsvenskan till SHL på ett väldigt bra sätt. Det är en pålitlig spelare som väldigt sällan gör några misstag. Det känns mycket bra att gjort klart med en fortsättning som ger oss ytterligare en pusselbit klar för nästa säsong.

”Jag trivs väldigt bra med alla”

Grahn har hittills stått för sju poäng (1+6) i SHL. För klubbens hemsida berättar han om hur han trivs väldigt bra i Västerbotten.

– Det känns fantastiskt roligt att få möjligheten att stanna kvar i Skellefteå. Jag trivs väldigt bra med alla i och runt föreningen, säger han.

Nyheten offentliggjordes i Skellefteå Kraft Arena innan nedsläpp i matchen mot Växjö.

Source: Viktor Grahn @ Elite Prospects