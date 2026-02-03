Leksand lånar ut poängkungen: ”De behöver hjälp”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ingen annan spelare har gjort fler poäng hittills i U20-serierna. Nu står det klart att Leksands August Lissel lånas ut till Hockeyallsvenskan och Vimmerby.

August Lissel kan nu gå fritt mellan Leksand och Vimmerby. Foto: Bildbyrån (montage)

19-årige August Lissel från Malung har precis som i fjol öst in poäng i U20-serien under 2025/26. Men i SHL har det endast blivit tio ombytta matcher. Nu får han möjligheten att kliva in i Hockeyallsvenskan för att utmanas vidare på seniornivå.

Under tisdagen meddelar SHL-jumbon, Leksand, att man lånar ut centern till Vimmerby.

– Vimmerby har aviserat att de behöver hjälp och vi ser det som en bra möjlighet att ge August speltid på seniornivå och jag tycker samtidigt att det är bra för oss att ha fler spelare att tillgå i slutet på säsongen som har spelat på så hög nivå som möjligt beroende på hur vår säsong ter sig, säger sportchefen Thomas Johansson på lagets sajt.

Nuvarande poängkung i U20-serien

Lösningen är en så kallad dubbelregistrering, vilket gör att Lissel kan gå fritt mellan klubbarna även efter transferfönstret stänger 15 februari.

J-landslagsspelaren har hittills fått vara med kring 25 matcher i SHL, men har framförallt imponerat i U20-serien med 15 mål och 31 assist. Ett facit som gör honom till poängbästa spelare, bäst sett både till norra och södra serien. Det som gör det ännu mer imponerande är att man får backa till 21 september för att hitta senaste U20-matchen utan någon poäng.

