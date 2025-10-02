”Vi förväntar oss mer av honom”

Anton Levtchi har fått en tung start på SHL-säsongen.

Efter sju matcher står Luleåstjärnan endast noterad för en passningspoäng.

– Vi förväntar oss, precis som han själv, mer av honom, säger assisterande tränaren Antti Alamäki till NSD.

Anton Levtchi.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Anton Levtchi klev in och blev en nyckelspelare direkt förra säsongen efter att han värvats till Luleå från Tappara.



Den här säsongen har den 29-årige finländaren haft det tyngre. Levtchi är alltjämt mållös denna SHL-säsong och har efter sju matcher noterats för blott en passningspoäng.



– Vi förväntar oss, precis som han själv, mer av honom. Och några till. Gör han jobbet, som han stundtals har gjort, kommer poängen också att komma, säger tränaren Antti Alamäki.

Uppges tjäna 250 000 euro netto

Luleå har emellertid tålamod med sin tilltänkte stjärnspelare.

– Det går inte att vara på honom hela tiden – och säga: ”Gör si” eller ”gör så” – utan det måste finnas en balans i det, säger Alamäki.

– Vi har krav på honom, precis som alla andra. Jobbet ska göras, och visst kan han göra det bättre, men han har inte varit lat. Sedan finns det saker han kan göra bättre, men han måste få ta besluten på isen själv.



Förra säsongen noterades Levtchi för 35 poäng (14+21) på 39 grundseriematcher och tio poäng (3+7) på 13 slutspelsmatcher när Luleå vann SM-guld. I januari skrev Levtchi på ett nytt kontrakt fram till 2028, ett avtal som enligt Expressen ger honom en årslön på cirka 250 000 euro netto per säsong vilket gör honom till klubbens näst bäst betalde importspelare. Bara stjärncentern Brian O’Neill (270 000 euro netto) uppges tjäna mer.