Försvarar Blomqvist: ”Han får ta smällen för oss”

När Anton Blomqvist klev in i HV71 var ett av hans första beslut att göra Olle Alsing till kapten. Nu skiljs de båda åt efter sparkningen.

– Jag tycker att det tufft att Anton får ta smällen då han är den del i laget och vi alla har presterat för dåligt, säger backen till Jönköpings-Posten.

Anton Blomqvist lämnar HV71 och går skilda vägar med Olle Alsing.

Den ena hämtades in från Leksand, den andre från AIK. Nu, efter två säsonger som avslutats med kval, ger kapten Olle Alsing en inblick i hur spelarna reagerat på sparkningen av Anton Blomqvist.

– Det är tråkigt såklart, vi kom till klubben samtidigt och har byggt upp en bra relation. Vi vet att det är en tuff bransch vi jobbar i men det är en vän som försvinner. Vi har varit varandra nära i och med kaptensrollen, berättar 29-årige backen för Jönköpings-Posten.

Spelarna samlades under måndagen för att sätta igång med försäsongen, och fick då veta, innan pressmeddelandet, att ”Blomman” fått sparken.

– Det grundar sig såklart i att vi har fått spela två kval. Jag kan bara spekulera men vi har inte spelat tillräckligt bra ishockey och levererar du inte resultat så blir det såhär i den här branschen, säger Alsing om anledningen och fortsätter.

– Sen tycker jag att det tufft att Anton får ta smällen då han är den del i laget och vi alla har presterat för dåligt. Så det känns lite tufft att han får ta smällen för oss.

En turbulent säsong: ”Skulle kunna skrivas en bok”

Olle Alsing trycker på att det blir en omställning under en ny tränare, men menar också att det behövs ett lugn i hela föreningen framöver. Detta då en hel rad stolar står tomma även högre upp.

– Det är klart att det har varit en extremt turbulent säsong, det känns som att det skulle kunna skrivas en bok om bara den här säsongen. Vi har aldrig haft en lugn stund och det är klart det kan ha speglats i spelet på isen. Framförallt har det påverkat Anton som jag vet verkligen kunde lita på både Björn (Liljander) och Stille (Fredrik Stillman). När de försvann har han inte haft en lätt uppgift och fick ta en stor roll, säger Alsin om turbulensen där bland annat de båda sportcheferna blev sjukskrivna.

HV71 vann kvalet mot Leksand och Alsing spelar därmed vidare i SHL. Han har kontrakt till 2028.

Source: Olle Alsing @ Elite Prospects