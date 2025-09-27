”Vi spelar bättre hockey – går inte att jämföra med förra året”

Även mot Frölunda blir det förlust för HV71.

Förlustsviten är nu uppe i sex raka matcher – men enligt Anton Blomqvist är de bättre spelmässigt än vad resultaten visar.

– Vi har tagit oss mycket längre i år än vad vi gjorde på hela förra säsongen, säger Blomqvist.

Det är ett pressat läge för Anton Blomqvist och HV71. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nej, det blev inget trendbrott för HV71 i dag heller.

Mot Frölunda förlorade HV med 2-1 hemma i Husqvarna Garden där de hade svårt att få hål på Frölundas starka försvar.

– Det är en jämn match och som alltid är det målen som avgör. Vi bjudet på ett efter ett individuellt misstag, det är sådant som händer och det är en en del av ishockey. Sedan tappar vi en klubba på andra målet där vi inte riktigt orkar stå emot hela vägen utan de får raka in den. Det kommer också ganska jobbigt för oss, direkt efter att vi har kvitterat, vilket är tufft psykologiskt givetvis. Jag gillar pushen och fajten i vårt lag men jag lider med mina spelare, säger tränaren Anton Blomqvist på presskonferensen efter matchen.

Blomqvist berättar också vad han anser att HV borde ha gjort bättre för att vinna mot Frölunda.

– När vi har det där lilla steget på dem, när vi får en halv meter eller en meter, behöver vi attackera ännu mer. Det är inte dåligt rakt igenom men det behöver bli bättre. Tittar man på de senaste sex perioderna vi har spelat så har bara en forward gjort mål i spel fem-mot-fem. Nu gör Heponiemi mål i powerplay i dag men vi har inte riktigt fått med oss målskyttet de senaste två matcherna, säger HV-tränaren och fortsätter:

– Så har det varit hela vägen så här långt. Ena dagen så har det varit special teams, andra dagen har det varit försvarsspel och nästa dag har det varit målskyttet eller målvaktsspelet. Det är inte så att något av de områdena som jag nämner har varit dåliga, men de har heller inte varit matchvinnande på den dagen. Vi behöver hitta mer sätt att ta pucken till mål.

Inte läge för HV71 att ändra i spelet

Ännu en ”hedersam förlust” för er, men känns det ändå som att ni tar steg i rätt riktning spelmässigt?

– Jag tycker att vi har gjort ganska många bra insatser inledningsvis, men vi sitter fortfarande här med noll poäng. Det är det enda som jag bryr mig om just nu. Jag har svårt att utvärdera prestationen i dagsläget, utan vi behöver vinna. Så enkelt är det.

Resultaten har ju trots allt inte kommit, hur mycket skruvar ni på saker och ting för att få den där vinsten?

– Vi håller kurs och vi tror på vårt spel. Sedan är det klart att det uppenbarligen finns saker i spelet som behöver bli bättre. Jag tycker att vi har gjort en bra analys inledningsvis och grabbarna har svarat upp bra på det. Vi spelar bra ishockey men vi behöver också hitta sätt att vinna. Det är det absolut viktigaste.

Enligt Blomqvist ska HV71 hålla fast vid sitt spelsystem, trots att vinsterna inte har kommit än.

– Vi har pratat mycket om att vi vill ha en identitet och att vi vill vårda pucken, vilket vi ska göra. Då är det kanske lätt en sådan här dag att hoppa på att det första målet som de gör kommer från att vi vårdar pucken, men det är ju ett individuellt misstag. Jag tycker absolut inte att det har någonting att göra med att vi förlorar hockeymatcher.

Oavsett prestation har resultatet blivit detsamma för HV71 så här långt. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Anton Blomqvist: ”Vi är på en helt annan plats i år”

Anton Blomqvist menar att det är utmanade att vara tränare för HV71 just nu.

– Det är klart att det är tufft och man utmanas. Jag försöker att påverka det jag kan och stänga ute det som händer utanför. Jag kan inte lägga någon energi på det, eller jag kan framför allt inte påverka det som händer utanför. Jag försöker göra mitt jobb och komma hit och skjuta in energi i laget. Där ligger mitt fokus.

Enligt Blomqvist är det också kämpigt för spelarna att inte få med sig resultaten.

– Just nu så är det otroligt tungt, grabbarna känner ju också en jäkla frustration. Resultaten talar för sig och det har varit för dåligt, men jag tycker också att prestationerna också talar för sig och säger att det finns en tro. Vi spelar en bättre hockey än vad vi har gjort på flera år höll jag på att säga, men i alla fall sedan jag kom hit. Vi är med och tävlar på ett helt annat sätt och vi för matcherna på ett helt annat sätt. Men det är inte det som allt går ut på, jag vet om det.

– Någonstans spelar det ingen roll vad jag säger, för att om jag säger att jag är nöjd med prestationen blir det skit och säger jag att jag bara fokuserar på att vi ska vinna hockeymatcher tycker folk att jag ska fokusera på prestationen. Någonstans så… Det är tufft just nu, det är det. Men det finns en tro, både från ledarhåll och från spelarhåll.

Ni fick ju en tuff start även i fjol, men upplever du att ni ändå är på en bättre plats spelmässigt i år?

– Jag skulle säga att det går faktiskt inte att jämföra. Vi är på en helt annan plats i år. Vi har tagit oss mycket längre än vad vi gjorde på hela förra säsongen. Alla vet ju att vi hade den där perioden i december när vi hade en tio raka vinster, men det var ju helt dopat av våra målvaktsspel och special teams. Det var ju inte så att vi spelade ut något lag. Grundstabiliteten som vi visar upp i vårt spel, trots resultaten, är på en bra nivå, avslutar Anton Blomqvist.

Source: HV71 @ Elite Prospects