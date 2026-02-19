Blomqvist öppnar upp: ”Gått till psykolog i sju år”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Två sjukskrivna sportchefer och nära ännu ett kval. Inför återstarten i SHL öppnar nu HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist upp om sitt mentala mående.

– Jag har egentligen gått till psykolog kontinuerligt i, säg en sju år, berättar 35-åringen för Jönköpings-Posten.

HV71:s Anton Blomqvist öppnar upp om sitt mentala mående inför återstarten av SHL. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Att säga att Anton Blomqvist haft det lätt under sin första tid i SHL hade varit att fara med osanning. Sedan flytten från AIK, 2024, har huvudtränaren varit med om det mesta man kan vara i HV71. Pressade situationer, ifrågasättande utifrån, hot och hat, sjukskrivna sportchefer, med mer.

När SHL nu återstartar efter OS-uppehållet har Jönköpingsklubben möjlighet att lämna den där kvalplatsen.

I en längre intervju med JP öppnar då ”Blomman” upp om hur motgångarna stärkt honom, och hur sjukskrivningarna av Björn Liljander, samt Fredrik Stillman, påverkat honom.

– Det var tunga dagar. Jag tror faktiskt det är osett i svensk hockey det som har hänt HV senaste tjugofyra månaderna. Och det är klart att det påverkar alltifrån folk på kontoret till ledare, till spelare, till supportrar. Det påverkar en hel stad i och med att HV är så centralt i Jönköping. Jag försöker, även om det är jäkligt svårt, se det som läropengar. De är jäkligt dyra och kostsamma och energikrävande. Men oavsett när det här tar slut, om det är om två år, när mitt avtal löper ut, eller om det är om tio år, när vi har byggt upp en dynasti och är där vi vill vara. Den dagen det tar slut så kommer man kunna titta tillbaka på det här och tycka att det var smått overkligt egentligen det som hände första två åren i alla fall. Sedan får vi hoppas att det blev bättre framåt, berättar han bland annat för tidningen.

Anton Blomqvist har gått till psykolog i sju år

Men hur har då 35-åringen kunnat stå emot och klarat av den psykiska utmaningen som han stått inför, speciellt under denna tid?

– Jag är ihärdig och jobbar med det mentala dagligen. Det är ingenting som kommer lätt, utan det är någonting jag har behövt jobba med. Jag tror verkligen att tiden i AIK, även om det här har varit på en helt annan nivå, härdade mig. AIK är en ganska speciell klubb att vara i. Det stormar och det är höga toppar och det är djupa, djupa dalar, säger Blomqvist.

SHL-tränaren berättar även att han gått till psykolog kontinuerligt i sju år.

– Jag har egentligen haft det sedan jag började jobba med detta. Jag skulle nog rekommendera alla människor att gå till psykolog om man har råd. Jag fattar att det är en lyxgrej, men att jag tror att alla människor skulle må bra av att prata med en psykolog som kan ge dig ett perspektiv på varför du känner som du känner och hur du ska hantera tankar och känslor, säger han till JP.

