Med 13 sekunder kvar av första perioden tappade Rögle sin lagkapten Anton Bengtsson.

Bengtsson klev av efter en smäll med Malmös Robin Hanzl.

– För mig är det här ren och skär otur, säger TV4:s expertkommentator Almen Bibic.

Anton Bengtsson klev av efter smällen. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån (Montage)

Säsongens andra Skånederby, och det första i Ängelholm, inleddes intensivt och Rögle tog ledningen genom Leon Bristedt. Stjärnan satte 1-0 efter sju och en halv minuts spel.

Det var mycket Rögle i första perioden men Malmö lyckades kvittera genom Robin Hanzl i slutet av första perioden. Bara 26 sekunder senare återtog däremot Rögle ledningen när Paul LaDue sköt sitt första mål i RBK-tröjan.

Med 13 sekunder kvar av den första perioden var sedan Malmös målskytt Robin Hanzl inblandad i en uppmärksammad situation. Precis vid mittcirkeln kolliderar Hanzl med Rögles lagkapten Anton Bengtsson som blir liggandes. Bengtsson låg kvar på isen en längre tid och fick assistens på isen av Rögles stab. Bengtsson kunde sedan åka av isen för egen maskin, men han åkte inte till båset utan gick raka vägen ut till omklädningsrummet.

– För mig är det här ren och skär otur. Det finns ingen intention av Hanzl att gå efter Bengtsson. Hanzl vill ha pucken och tittar till och med bort. Han ser inte Bengtsson utan det är Bengtsson som åker in i Hanzl. Det är jätteoturligt, säger TV4:s expertkommentator Almen Bibic i sändningen.

”Olyckliga omständigheter”

Expertkollegan Petter Rönnqvist instämmer också att det inte var något oschysst av Robin Hanzl, även om Rögle protesterade mot att det inte blev någon utvisning för Malmöcentern.

– Anton Bengtsson får en taskig passning, kikar bakåt och är inte beredd. Det här är bara olyckliga omständigheter. Hanzl gör ju ingenting över huvud taget för att tacklas. Hoppas det går bra för Bengtsson, det var oturligt. Den tar ju inte så hårt men det räcker ju med en liten smäll på hakan, det är bara hoppas att det går bra, säger Rönnqvist.

Matchen pågår!