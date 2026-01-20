”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under lördagens derby mot Malmö tvingades tre Rögle-spelare kliva av. Mattias Göransson, Gregor Biber och Anton Bengtsson fick alla en smäll – där lagkaptenen nu ånyo kan komma att saknas för skåningarna.

— Det finns ju en anledning till varför vi undersöker honom vidare, så mycket kan jag ju säga, säger fysioterapeut Cristopher Alvengrip till Helsingborgs-Dagblad.

Anton Bengtsson saknas i Rögle just nu efter att ha klivit av mot Malmö.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

För drygt en månad sedan gjorde Rögles lagkapten Anton Bengtsson comeback, efter att han varit skadad i samband med att han träffats av ett skott. Nu är kaptenen skadad på nytt, där det finns risk att misstänka att han drabbats av en skada som kan hålla honom borta en längre tid.

Under tisdagen var han heller inte med på lagets träning, rapporterar Helsingborgs-Dagblad.

– Anton har inte varit på is under tisdagen. Vi kommer att undersöka honom vidare och så får vi se vad för svar som ges där. Under onsdagen kommer vi att veta mer, då kan jag ge en uppdatering, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip till tidningen.

Anton Bengtsson saknas ånyo i Rögle

På onsdagen förväntas det komma ett besked hur skadeläget på Anton Bengtsson ser ut.

– Det finns ju en anledning till varför vi undersöker honom vidare, så mycket kan jag ju säga. Sen har Anton visat många gånger att han kan trotsa naturlagarna och vara tillbaka mycket snabbare än många andra. Vi kan bara vänta, undersökningen kommer ge oss informationen vi behöver, Christopher Alvengrip.

Utöver de tre spelarna som klev av mot Malmö är det fortfarande oklart hur statusen för Rögles Paul LaDue och Josh Dickinson ser ut.