HV71:s ordförande lämnar − med omedelbar verkan

2024 klev Anna-Lena Isaksson in som ny ordförande för HV71.

Nu lämnar hon, efter bara två år på posten.

– Vi kom fram till att Anna-Lena lämnar sitt uppdrag redan nu, säger valberedningens ordförande Anders Magnusson.

Anna-Lena Isaksson lämnar sin post i HV71 efter två år. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Det fortsätter att storma kring HV71. De senaste åren har klubben haft en stor omsättning på personal i ledande positioner, och den trenden verkar nu även hålla i sig.

2024 klev Anna-Lena Isaksson in som ny styrelseordförande för HV71. Hon efterträdde då Andreas Davidsson, som hade klivit in sedan Anders Wilander fått kliva av på grund av hälsoproblem. Isaksson har däremot inte kommit in i en lätt situation då det har varit rörigt i HV71. Chris Abbott anställdes som ny general manager i klubben men lämnade för NHL-klubben Carolina Hurricanes efter bara några månader. HV anställde sedan Björn Liljander som ny GM, men han blev sedermera sjukskriven. Därefter har Fredrik Stillman tagit över som t.f. GM under en tid innan han också sjukskrevs. Senast är det nygamle sportchefen Johan Hult som har klivit in i rollen.

Samtidigt har de sportsliga resultaten uteblivit för HV71. Både herrlaget och damlaget har fått kvala sig kvar i SHL respektive SDHL tre år i rad. Under årets säsong har även juniorlaget på killsidan tvingats till kvalspel i U20 Nationell.

Efter ett par röriga år väntar nu ytterligare förändringar i HV71. Under söndagskvällen meddelar HV71 via ett pressmeddelande att styrelseordföranden Anna-Lena Isaksson lämnar sin post efter två år i föreningen.

– Valberedningen har meddelat Anna-Lena Isaksson att vi inte avser omval av henne som ordförande till årsmötet 2026. Efter den dialogen kom vi fram till att Anna-Lena lämnar sitt uppdrag redan nu, säger Anders Magnusson.

Anna-Lena Isaksson lämnar HV71: ”Jobbat för HV:s bästa”

Hon är däremot inte ensam om att lämna utan även styrelseledamoten Jonas Askerlund kliver av efter endast ett år. Tills vidare kommer vice ordförande Stefan Axelsson att leda styrelsens arbete till dess att en ny ordförande är vald. .

– Styrelsen kommer nu, i samråd med valberedningen, att ta fram en plan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas samt när val av ny ordförande och styrelseledamot kan genomföras. Inom de närmaste dagarna kommer medlemmarna att informeras om denna plan och om hur processen kommer att ske i enlighet med föreningens stadgar och föreningsdemokratiska principer. Parallellt med detta kommer arbete med att utvärdera den gångna säsongen samt förberedelserna inför kommande säsong att fortgå med full kraft, säger Stefan Axelsson.

I nuläget är det oklart när en ny ordförande kan vara på plats. Anna-Lena Isaksson kommer däremot att finnas tillgänglig för en eventuell överlämning.

Nu tackar hon också för sin tid i föreningen.

– Jag har hela tiden jobbat för HV71:s bästa och kommer fortsätta stötta föreningen som supporter. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare i klubben som jobbar med en passion och ett engagemang som är unikt. Jag önskar hela organisationen lycka till i framtiden, säger Anna-Lena Isaksson i pressmeddelandet.

Source: HV71 @ Elite Prospects