Mikko Kokkonen fick ingen utvisning i matchen.

Nu kan han straffas för sin crosscheck mot Noah Hasa i efterhand.

Mikko Kokkonen anmäls för crosschecking.

I den andra perioden har Frölunda ett anfall. I samband med att ett inspel mot mål inte når fram till någon adress ger Mikko Kokkonen sin motståndare (Noah Hasa) ett rapp med klubban mot nacken bakifrån.

För detta har Players Safety Group anmält honom, som enda spelare i premiäromgången. Den finske backen som är ny i Linköping kan därmed komma att straffas redan i dag.

Beslut väntas senare i dag

Han fick ingen utvisning i matchen men kan alltså straffas i efterhand.

Beslutet väntas komma senare i eftermiddag. Linköping förlorade med 1–2 i Scandinavium när premiären gick i Göteborg under gårdagen.