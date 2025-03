JVM-forwarden skriver SHL-kontrakt

Andro Kaderli passerade 100 minuter i SHL under slutskedet av grundserien.

Nu skriver den schweiziske JVM-forwarden ett rookiekontrakt med Leksand.

Den schweiziske JVM-spelaren Andro Kaderli förlänger med Leksand.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Leksand meddelar via sin hemsida att den schweiziske JVM-forwarden Andro Kaderli skrivit på ett rookiekontrakt med klubben.

Avtalet sträcker sig över säsongen 2025/26.

– Andro har gjort en häftig resa här i Leksands IF som började redan förra säsongen i vårt J20-lag. Han är en spännande karaktär, kan göra mål, spela fysiskt och tar sig dessutom gärna in i dom heta områdena. Exakt hur resan framåt ser ut för Andro får vi se men han är definitivt med och utmanar om en plats till nästa säsong och vi är väldigt glada över att Andro valt att skriva på detta rookiekontrakt med Leksands IF, säger general managern Thomas Johansson till sajten.

”Både glad och stolt”

19-årige Kaderli fanns med i SHL-lagets trupp för första gången i oktober mot Linköping och fick speltid i en bortamatch mot Örebro. Schweizaren passerade sedan 100 spelade minuter i början av februari en match mot HV71.

– När jag tidigare i år fick chansen att spela med SHL-laget här i Leksand var det så klart en dröm som gick i uppfyllelse och att jag nu fått skriva på mitt första seniorkontrakt är självklart något jag är både glad och stolt över. Organisationen, våra supportrar och hela miljön runt Leksands IF passar mig perfekt, säger Kaderli.

Forwarden noterades för en poäng (0+1) på 17 matcher i SHL den här säsongen och stod för tre poäng (2+1) på fem JVM-matcher med Schweiz. I J20-laget har Kaderli producerat totalt 22 poäng (13+9) på 31 matcher denna säsong.