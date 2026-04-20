Uppgifter: Svensk doldis nära HA-klubben

Nybro Vikings ser ut att ha hittat Pontus Eltonius målvaktskollega till 2026/27-säsongen. Enligt Barometern är man nära svenske doldisen Hugo Ollas.

Hugo Ollas under en samling med U17-landslaget 2019. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

”Personligen är jag gärna kvar några år till där borta, men skulle de inte vilja ha kvar mig är jag redo att åka tillbaka till Sverige.”

Under förra sommaren öppnade Linköpingsfostrade Hugo Ollas upp om sin resa i Corren. En resa som innehållit en flytt från Sverige – trots SHL-debut – för att spela i collegeligan NCAA. Samtidigt öppnade han, på ovanstående sätt, upp för att vända hem till Sverige.

Nu uppger Barometern att just en sådan flytt är nära.

Den 23-årige målvakten ska, enligt tidningen, vara nära en flytt till Nybro Vikings och Hockeyallsvenskan inför 2026/27. Detta då varken Alexander Hellnemo, Tex Williamsson eller Hugo Hävelid blivit kvar, och endast Pontus Eltonius blivit presenterad på målvaktsposten.

Ollas representerade Merrimack College under tre år och har sedan dess försökt slå sig in i AHL, via ECHL. Han står dock kvar på endast ett framträdande i den högre ligan, och har i år vaktat målet i Bloomington Bison vid 18 tillfällen. Delvis tack vare sina 202 centimeter valdes Ollas av New York Rangers i NHL-draften 2020.

