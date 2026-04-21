Öppnar för återkomst: ”Inte en omöjlighet”

Innan förlängningen med Zug var Andreas Wingerli nära att vända hem till Sverige. Nu ger den tidigare Skellefteå-forwarden svar om framtiden.

Får vi se Andreas Wingerli i Skellefteå-tröjan igen? Foto: Bildbyrån (montage).

Den nu 28-årige Andreas Wingerli lämnade Skellefteå 2023, efter att han återvänt från USA. Ett tvåårsavtal skrevs på i EV Zug, och därifrån har han fortsatt vara en Tre Kronor-aktuell spelare. Nu lyfts Lycksele-killen som en möjlig del av stommen framöver i SHL-klubben – trots kontrakt över 2026/27.

Det handlar dock inte om några uppgifter, utan ett rent förslag från Norran, som samtidigt gästas av Wingerli i podcasten ”Snacket på Schtaan”.

– Jag ser det absolut inte som en omöjlighet. Skulle vi bestämma oss för att åka hem till Sverige så är det självklart ett starkt alternativ. Sen finns det saker som ska klaffa och fungera, och att man har något som man känner sig nöjd med själv också, att man får den uppskattning man förtjänar. Det är ingen omöjlighet, men vi har inte tagit något beslut än, svarar den tidigare SHL-spelaren på frågan om Skellefteå.

Andreas Wingerli väntar barn i juni, och trycker själv på att det är partnern som tar det slutgiltiga beslutet.

– Övertalar du henne till något, då blir det nog så. Vi får se vad som händer, men nu har vi varit en sväng till USA och till Schweiz, och hon trivs bra i Zug. Vi får se om man vill göra något år till eller om man vill vända hemåt mot Sverige. Det är dem som är alternativen egentligen, säger han i podcasten.

Var nära SHL-flytt 2025: ”Förde dialog”

Senare bekräftar dock forwarden att han tidigare varit nära på att flytta hem. Detta var innan förlängningen i Zug Skrevs på i januari 2025, och det pratades om att både Skellefteå och Frölunda var intresserade. Enligt Wingerli fanns det kontakt med de två SHL-klubbarna och några andra, men det blev aldrig något konkret.

– Mycket av det som stod stämde, att vi var nära på att åka hem till Sverige. De kunde inte riktigt bestämma sig om de ville förlänga med mig eller inte, men vårt stora mål var att vara kvar. Vi förde en dialog med svenska klubbar och sa att det fanns en hög möjlighet att jag kommer hem. Sen efter någon vecka sa Zug att de ville förlänga två år. Då hade jag sagt till de svenska klubbarna: ”får jag något här så kommer jag att stanna”. Det var inget som hann bli klart på något håll, berättar han för Norran.

28-åringen, som är nära vän till Rickard Hugg, menar även att han håller kontakt med Skellefteås sportchef Erik Forssell, och att det finns en dialog.

