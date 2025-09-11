Andreas Borgman är tillbaka i HV71. Och uppladdningen inför säsongen var minst sagt oväntad. Backbjässen sprang nämligen Stockholm Maraton.

– Det är inte så normalt för en 90-kilosklump att springa sådär långt, säger han under SHL:s upptaktsträff.

Andreas Borgman testade på maraton i somras.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN & Instagram.com/andreasborgman

Andreas, du har inte varit borta från svensk hockey länge men du har ju varit borta från HV71 en ganska bra stund. Vad var det som gjorde att du kände att du ville återvända nu till Jönköping?

– Jag har ju varit där, som du säger, tidigare och hade en otrolig resa där. Det var väl startskottet för min karriär lite, så det känns otroligt att få komma tillbaka. Jag känner staden sedan innan och hela klubben och så där, så det är kul att vara tillbaka.

Ja, men du är inne på det. Det var ju en säsong som förändrade allt för dig på något sätt, med SM-guld och ett stort genombrott för den stora massan och NHL-kontraktet och utsett till säsongens rookie. Med åtta-nio års distans till det, hur ser du tillbaka på hela den resan och hela den säsongen?

– Nej, men otroligt. Allt från att man kom in från allsvenskan och var väl inte tänkt att spela så mycket minuter kanske som man gjorde, och få den utvecklingen och till slut vinna ett SM-guld som vi alla strävar efter. Så det var ju en otrolig resa.

Kunde du känna någon gång under den perioden att det gick lite för snabbt, att det blev för mycket att hantera från Hockeyallsvenskan till NHL på ett år med ett SM-guld och allting däremellan?

– Nej, där och då tänkte man inte så mycket på det. Då var det bara att njuta av hela den grejen, bara att få åka iväg och spela i NHL och vinna SM-guld också. Så att där och då, nej. Men efterhand, absolut. Det kanske gick lite fort.

På vilket sätt känner du att det kanske gjorde det?

– Jag kom ju över direkt till Toronto där och gick rätt in i laget från att ha spelat i allsvenskan bara något år innan. Såklart att man kanske hade velat få mjuka sig in i det lite mer.

Andreas Borgman och William Nylander tillsammans i Toronto Maple Leafs 2017. Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Andreas Borgman: ”Grundkonditionen sitter där”

Det har ju hänt väldigt mycket i HV sedan dess. Då var de den stora klubben, och sedan har vi sett att de har ramlat ner och varit ett bottenlag på senare tid också. När du har följt HV:s resa från andra håll, är du förvånad att det har gått tungt sista åren?

– Det är jättesvårt när man inte har varit där på plats och sådär. Sen, HV är ju en klassisk klubb som man tycker ska vara uppe i SHL. Tråkigt när man ser en klubb man har lite koppling till åka upp och ner och sådär och att det har varit tufft. Jag får hoppas att det vänder nu och att vi hittar en bättre trygghet nu.

Vilken bild har du hunnit få av klubben nu de här veckorna ni har varit igång på is?

– Väldigt bra. Jag tycker att Björn (Liljander, sportchef) har satt ihop ett spännande lag och att det känns som att vi har fått hem vissa spelare som har varit där tidigare och att vi kanske har en lite tryggare grund att stå på. Försäsongen har känts ganska bra tycker jag. Både träningar och sådär. Vi har kört på väldigt bra och väldigt tufft och alla har stämplat in och vill framåt.

Så du känner att din bild av klubben är ändå att HV71 är en klubb som mår bra här och nu?

– Ja, det tycker jag.

På tal om mående då. Vi såg här också i somras att du sprang Stockholm Maraton bland annat. Hur mådde kroppen efter det?

– Det är inte så normalt för en 90-kilosklump att springa sådär långt. Men det kändes bra. Ingen fara faktiskt.

Är det en bra uppladdning för säsongen?

– Grundkonditionen sitter ju där, så det tycker jag.

Är det någonting du siktar på att fortsätta på eller har redan löparkarriären bakom dig?

– Nej, den är över tills efter karriären.

Source: Andreas Borgman @ Elite Prospects