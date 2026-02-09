Almtuna bekräftar: Återvänder till Linköping

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Almtuna tackar av 22-årige William Proos under måndagen. Lånade forwarden återvänder till Linköping inför deadline.

William Proos återvänder till Linköping, från lånet i Almtuna. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter en SHL-debut och ytterligare tre matcher i Linköping, i december, skickades William Proos återigen iväg till Almtuna. Samma klubb som LHC plockat från under sommaren. Men nu är 22-årige forwarden på väg tillbaka till högstaligan, samtidigt som deadline för övergångar närmar sig med stormsteg (15 februari).

Almtuna bekräftar detta på sociala medier under måndagen, och tackar Proos för hans nästan 200 matcher i tröjan.

”William Proos återvänder till Linköping från sin lånesejour hos oss i Almtuna. Vi tackar William för hans tid i Almtunatröjan och önskar honom all lycka till under resterande del av säsongen”, skriver man på Instagram.

Har SHL-kontrakt till 2027

Den unge forwarden har kunnat flytta fram och tillbaka fritt under säsongen, men har framförallt spelat med Almtuna i Hockeyallsvenskan. Nu ser det alltså ut som att han inte kommer att göra några fler matcher i Uppsala-klubben, utan istället stärka LHC under de elva matcher som är kvar av SHL-säsongen.

– William har gjort det bra under sina matcher här och det har varit kul att se honom i LHC-tröjan. Nu befinner vi i oss ett läge där vi börjar få tillbaka våra forwards och därför är vi överens om att Proos lånas tillbaka till Almtuna för att fortsatt få mycket speltid och stort förtroende, sade Tony Mårtensson (som nu lämnat LHC) när forwarden skickades iväg igen i slutet av december.

I och med överenskommelsen med LHC från i somras, har Proos SHL-kontrakt till 2027.

Source: William Proos @ Elite Prospects