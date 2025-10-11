Leksand lånade ut talangen Dennis Altörn till ärkerivalen Mora.

TV4-experten Almen Bibic kritiserar Leksands beslut.

– Jag tycker att det här har suddat bort all rivalitet, man skiter i supportrarna, säger Bibic.

Almen Bibic är kritisk mot Thomas Johansson och Leksand efter Dennis Altörns lån till Mora. Foto: Bildbyrån (Montage)

Tidigare i veckan meddelade Leksand att forwarden Dennis Altörn lånas ut till värsta rivalen Mora IK i HockeyAllsvenskan. Klubbarna har lånat spelare mellan varandra flera gånger de senaste åren och det har blivit ett allt vanligare fenomen. Lånet har dock återigen väckt reaktioner i hockey-Sverige, och framför allt bland supportrarna till både Leksand och Mora som har varit kritiska mot spelarbytet. Under Leksands hemmamatch mot Linköping i torsdags höll klacken då upp en banderoll som löd ”Hellre död än röd”.

I samband med dagens SHL-match mellan Leksand och Djurgården intervjuas LIF-sportchefen Thomas Johansson av TV4. Han bemöter kritiken gällande lånet av Altörn.

– Vi ser bara till vad som är bäst för Leksands IF och vad som är bäst för Dennis. Det här med rivaliteter här uppe… Jag har fiskat runt lite i det och det är väldigt splittrat. Några tycker att Brynäs är rivaliteten, några tycker Färjestad och några tycker Mora. Jag vet inte. För mig handlar det helt och hållet om att göra det som är bäst för klubben och för spelarens framtid så att vi kan bli så bra som möjligt. Jag förstår att det blir lite upprörda känslor hos en del av våra supportrar, men det är långt ifrån alla, säger Thomas ”Tjomme” Johansson till TV4.

Almen Bibic kritik mot Thomas Johansson och Leksand

Experten Almen Bibic, som har Leksands IF som moderklubb, köper inte argumentet. Han är i stället kritisk mot Leksands beslut att låna Dennis Altörn till Mora och menar att det urvattnar rivaliteten mellan klubbarna.

– Mora är förbjuden mark för leksingar och jag tycker att det här har suddat bort all rivalitet där emellan. Jag gillar det inte alls. Sedan nämner han (”Tjomme”) att några tycker att Färjestad är en rivalitet. Det här är bara att snacka bort ett stort problem. Man måste värna om sina supportrar som hela tiden köper biljetter och swishar till kampanjer. Det här är lojala supportrar och man måste även lyssna på dem. Jag tycker att man skiter i supportrarna i det här läget, säger Bibic.

20-årige Altörn har fått minimal istid av Leksand under säsongsupptakten och även spelat två matcher i U20 Nationell. Förra säsongen noterades han för 1+0 på 21 SHL-matcher med Leksand och spelade även JVM med Juniorkronorna i vintras.

