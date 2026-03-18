JVM-hjälten avslutar säsongen i AHL

Alfons Freij gör som lagkamraten Eddie Genborg och avslutar säsongen i AHL. Backen kommer att spela för Manitoba Moose i farmarligan.

Alfons Freij jublar efter ishockeymatchen i SHL mellan Timrå och Malmö Redhawks den 19 februari 2026 i Timrå.

Timrås säsong är som bekant över. De har flera NHL-draftade spelare i laget och Eddie Genborg har redan skrivit NHL-kontrakt och åkt över till Nordamerika. Där kommer han att avsluta säsongen i AHL och Grand-Rapids Griffins.

Nu gör Alfons Freij samma sak.

Backen hade en stark avslutning på säsongen. Nio av de elva poäng för säsongen kom på de tio sista matcherna. Samtidigt som hans form blev starkare började Timrå däremot förlora. Laget avslutade med sju raka förluster och hamnade i ingenmansland. Nu får 20-åringen chansen att känna på spel i AHL.

Alfons Freij får chansen i AHL

I Manitoba Moose spelar flera svenskar som Samuel Fagemo, David Gustafsson, Elias Salomonsson och Fabian Wagner.

Alfons Freij var vid årskiftet med och vann JVM-guld med Sverige. I den turneringen blev det sju assist på lika många matcher. Till nästa säsong blir han senior och tanken är då att vara kvar i Timrå ett år till.

Winnipeg Jets draftade honom som spelare 37 2024 och har också skrivit ett rookie-kontrakt med honom.

