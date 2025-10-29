Albin Grewe är en järnkamin ut i fingerspetsarna.

Djurgården-forwarden döljer då inte sitt hat för ärkerivalen AIK.

Albin Grewe skyr inte undan från sitt hat mot AIK. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter att Djurgården gått upp till SHL har svensk hockey nu återigen förlorat ett av sina hetaste derbyn under säsongen. Stockholmsderbyt mellan Djurgården och AIK blev en stor attraktion under de tre säsongerna som båda klubbarna spelade i HockeyAllsvenskan. Det nådde sin kulmen i våras när ärkerivalerna möttes i HA-finalen om en plats i SHL, en serie som DIF vann med 4-1 i matcher. Men efter Djurgårdens avancemang möts nu inte längre lagen eftersom att de återigen spelar i olika serier.

Någon som däremot fortfarande håller rivaliteten vid liv är Djurgårdens forward Albin Grewe.

Albin Grewe visar upp budskapet mot AIK

Grewe är ur-djurgårdare och är också öppen med sitt förakt för rivalen AIK. I serien ”Heino Hälsar På” på Hockeymorgons YouTube-sida visar Grewe upp sin lägenhet och där har han flera påminnelser om sin kärlek för Djurgården och sitt hat för AIK. På väggen har han bland annat en tavla som visar när Grewe kysser DIF-märket på bröstet efter att ha gjort ett mål mot AIK i förra säsongens finalserie. På tavlan står det också ”STLMs STOLTHET”.

I lägenheten har Albin Grewe också en flaska som står framme. På flaskan sitter det två klistermärken, på framsidan står det ”Gnaget ska man döda” och på baksidan står det ”Hata Gnaget, Myglets lag”.

– Jag fick den av en polare faktiskt. Han var väldigt tydlig med att jag inte fick slänga den här, och det vill jag inte heller. Den står väldigt bra här, i fronten, säger Albin Grewe i programmet.

Albin Grewe, 24, har totalt spelat 191 matcher för Djurgårdens IF över sex säsonger. Den här säsongen har forwarden noterats för fem poäng (2+3) på elva matcher i SHL så här långt.

Source: Albin Grewe @ Elite Prospects