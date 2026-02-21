”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Noel Gunler är inne på sin tredje hela säsong i Nordamerika. Men nästa säsong kan det bli spel i Luleå, skriver NSD.

– Han är superpositiv till det. Jag ska åka över dit och hälsa på honom om ett tag och det är en av sakerna vi kommer prata om, säger forwardens agent Martin Nilsson.

Noel Gunler. Foto: Bildbyrån.

Noel Gunler är fostrad i Luleå men lämnade klubben för spel i Brynäs under säsongen 20/21. Därefter har han spelat i AHL samt finska Kärpät.

Nu sitter 24-åringen på utgående kontrakt, och enligt NSD är Luleå intresserade av att plocka hem forwarden. Något som inte utesluts av Gunlers agent Martin Nilsson.

– Vi har inte kommit så långt, säger Nilsson och fortsätter:

– Han har ju rätt mycket kvar av sin säsong och de har fullt upp med sitt. Men han är superpositiv till det. Jag ska åka över dit och hälsa på honom om ett tag och det är en av sakerna vi kommer prata om.

Noel Gunler har den här säsongen gjort 23 poäng (8+15) på 46 matcher för Carolina Hurricanes farmarlag Chicago Wolves. Totalt har det blivit 146 AHL-matcher men inga framträdanden i NHL för svensken.