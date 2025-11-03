Växjö Lakers har problem med skador på flera spelare – då agerar klubben och plockar in 31-åriga Erik Andersson från danska Rungsted Seier Capital. Forwarden spelar med klubben resten av säsongen.

– Jag är grymt taggad på att träffa alla i och runt laget för att komma igång, säger forwarden till klubbens hemsida.

Erik Andersson ansluter till Växjö under dagen. Foto: Johan Löf/Bildbyrån.

Växjö har dragits med skador på viktiga spelare som Hugo Gustafsson, Jakub Vrána och Eemeli Suomi. Nu agerar klubben för att täcka upp på forwardsidan och plockar in rutinerade Erik Andersson.

31-åringen har spenderat inledningen på säsongen i den danska högstaligan tillsammans med Rungsted Seier Capital – under sin avstickare till grannlandet har han noterats för fyra poäng (1+3) på åtta matcher.

– Vi tar in Erik för att bredda på forwardssidan. Just nu är vi väldigt sårbara för ytterligare skador eller sjukdomar. I Erik får vi en erfaren lagspelare som går att använda på många ställen. En nyttig spelare helt enkelt, säger sportchef Henrik Evertsson till klubbens hemsida.

Över 400 SHL-matcher

Andersson var med och tog SM-guld med HV71 säsongen 16/17 – han har dessutom spelat 471 matcher i den svenska högstaligan. Under fjolårssäsongen spelade forwarden med Björklöven i Hockeyallsvenskan, då noterades han för 13 poäng (4+9) på 43 matcher.

Forwarden har noterats för 74 poäng (23+51) på sina 471 matcher i SHL – Andersson har gjort minst mål av alla forwards som spelat över 400 matcher.

– Det känns fantastiskt roligt att få komma till Växjö och få denna möjligheten, Jag har bara hört bra saker om klubben, så jag är grymt taggad på att träffa alla i och runt laget för att komma igång, säger Erik Andersson.

Source: Erik Andersson @ Elite Prospects