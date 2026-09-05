18-åringen matchvinnare för HV71

Malte Gustafsson matchvinnare för HV71 mot Malmö. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÃ N / kod PA / PA1278

Foto: BILDBYRÃ N

Under fredag och lördag möts Örebro, Linköping HC, Malmö och HV71 i en kort fyralags-turnering i Malmö Arena. Under gårdagskvällen besegrade Örebro HV71 med 3-0, medan Linköping straffade Malmö med 4-3. Således väntar en match om turneringssegern mellan Linköping och Örebro under lördagseftermiddagen.

Malte Gustafsson avgjorde för HV

Innan finalen gjorde dock gårdagens förlorare Malmö och HV71 upp om tredjepris i turneringen. Efter en mållös första period kunde Hugo Fransson ge HV71 ledningen drygt halvvägs in i matchen efter att snyggt brutit in vid första stolpen och överlistat Oskar Blomgren i Malmö-målet. Med 38 sekunder kvar av den andra akten skulle Lauri Pajuniemi kvittera för Malmö i powerplay. Finländaren stod parkerad på kontoret vid den vänstra tekningscirkeln och kunde prickskjuta in 1-1.

I inledningen av tredje perioden kunde Hugo Pettersson ge Malmö ledningen efter ett avslut som inte såg otagbart ut för Herman Liv i HV-kassen. Med tio minuter kvar kom dock kvitteringen när den förre Malmö-spelaren Nikola Pasic pricksköt in 2-2 i Blomgrens vänstra kryss. Resultatet stod sig matchen ut, och det såg länge ut som att den skulle avgöras på straffar. Då klev HV-backen och New York Islanders-draftade Malte Gustafsson fram och avgjorde med sitt 3-2-mål med 24 sekunder kvar av förlängningsperioden.

Malmö inkasserade därmed sin fjärde förlust på fem matcher under försäsongen. För HV71 innebar det tredje segern på sex matcher.

Malmö - HV71 2-3 efter sudden (0-0, 1-1, 1-1, 0-1)

Malmö: Lauri Pajuniemi, Hugo Pettersson

HV71: Hugo Fransson, Nikola Pasic, Malte Gustafsson