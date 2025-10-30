Mardrömsbeskedet: Missar resten av säsongen

MoDo har drabbats av ett blytungt besked.

Lagets nyckelspelare Wilma Sundin missar resten av säsongen.

– Först och främst lider vi med Wilma, säger sportchefen Björn Edlund.

Foto: Michael Campanella/Bildbyrån

MoDo kommer att tvingas klara sig utan sin landslagsforward Wilma Sundin under den resterande delen av säsongen.



Forwarden tvingades kliva av helgens bortamatch i SDHL mot Skellefteå och efter vidare undersökningar står det nu klart att det är färdigspelat denna säsong.



– Först och främst lider vi med Wilma, det är väldigt ledsamt att säsongen tar slut för henne så abrupt. Vi ska stötta henne så mycket vi bara kan i detta och ser fram emot den dag då hon är fit for fight igen, säger MoDos sportchef Björn Edlund till klubbens hemsida.

Ovisst när 22-åringen är tillbaka

När Sundin kan vara tillbaka i spel är i nuläget ovisst, beroende på eventuell operation och rehabiliteringsperiod. 22-åringen hann göra elva poäng på 15 matcher den här säsongen och var en av forwardsspelarna som var aktuella för spel med Damkronorna i OS denna säsong, ett mästerskap som förbundskaptenen Ulf Lundberg nu alltså kan räkna bort henne från.



MoDos sportchef Björn Edlund öppnar för att plocka in en ersättare till Sundin den här säsongen.



– Wilma är viktig både på och vid sidan om planen. Det är tidigt än men vi är absolut öppna för att ta in en ersättare, men det ska vara ”rätt” spelare också och vi kommer inte gå ut och plocka in någon bara för att. Vi får se hur det blir framöver, säger Edlund.

