Wilma Sjölund är en av SDHL:s bästa målskyttar med 17 fullträffar den här säsongen.

Nu förlänger 22-åringen sitt kontrakt med Luleå till 2028.

– Det har aldrig funnits någon tvekan om var jag velat spela kommande säsonger, säger Sjölund på klubbens hemsida.

Wilma Sjölund blir Luleå/MSSK trogen till 2028. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Inför årets säsong hade Wilma Sjölund gjort 18 mål på 168 matcher för Luleå/MSSK i SDHL.

Den här säsongen har 22-åringens utveckling dock tagit fart rejält och hon har fått ett genombrott för Luleå. På 34 matcher har hon skjutit 17 mål och totalt stått för 25 poäng. Hon ligger därmed femma i SDHL:s skytteliga och bland de svenska spelarna har bara Brynäs OS-stjärna Hanna Thuvik gjort fler mål än Sjölund. Nu meddelar Luleå/MSSK att de har kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt med Wilma Sjölund.

– Det här känns jättebra och jag är oerhört stolt över att representera Luleå Hockey/MSSK även de kommande två säsongerna. Det var ett enkelt beslut att fatta och det har aldrig funnits någon tvekan om var jag velat spela kommande säsonger. Den här säsongen har det gått riktigt bra, speciellt poängmässigt. Det beror mycket på att jag fått ett större offensivt förtroende av tränarna, och jag har fullt fokus på att fortsätta utvecklas även kommande säsonger, säger Sjölund om förlängningen.

Wilma Sjölund stannar i Luleå/MSSK

Wilma Sjölund kom till Luleå från Timrå 2019. Sedan dess har hon utvecklats till en viktig spelare för Luleå och hon är numera även assisterande kapten i laget.

– Det känns fantastiskt roligt att vi kunnat förlänga med Wilma Sjölund, en spelare som gått den långa vägen tillsammans med oss från hockeygymnasiet till den spelare hon är i dag, där hon hela tiden fortsatt att utvecklas och tagit steg varje säsong. Hon utvecklas dessutom som ledare och har varit en del av kaptensgruppen de senaste säsongerna. Hon jobbar hårt varje dag för att bli bättre och för att göra laget bättre. Att hon dessutom fått ordentlig utdelning målmässigt känns både kul och rättvist, säger sportchef Oskar Häggström.

Totalt har Wilma Sjölund gjort 68 poäng på 202 matcher för Luleå/MSSK i SDHL. Hon har vunnit fyra SM-guld med klubben mellan 2021 och 2024.

Source: Wilma Sjölund @ Elite Prospects