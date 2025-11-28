Viktorie Svejdova värvades in till HV71 som en tilltänkt stjärnmålvakt inför den förra säsongen.

Nu lämnar den tjeckiska landslagsspelaren jumbon.

Viktorie Svejdova lämnar HV71 efter en och en halv säsong.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

Det var inför den förra säsongen som HV71 värvade in Viktorie Svejdova. En riktig prestigevärvningen efter att den tjeckiska målvakten imponerat i både MoDo och SDE tidigare. I HV71 var hon förra säsongen en nyckelpjäs och en stor anledning till att klubben höll sig kvar i högsta ligan.

Den här säsongen har det varit en mycket tuff start för laget.

Och nu kommer beskedet att 23-åringen lämnar klubben. Det efter nio inspelade poäng på 20 matcher. Där Stephanie Neatby har växt ut till förstemålvakt i laget.

— Efter en överenskommelse mellan HV71 och Viktorie har vi kommit fram till att gå skilda vägar. Vi tackar Viktorie för den här tiden i klubben och önskar henne lycka till i sin fortsatta hockeykarriär, säger sportchef Alexander Hanning i ett pressmeddelande.

Viktorie Svejdova har den här säsongen fått starta fem matcher och har haft en räddningsprocent på 89 samtidigt som hon har släppt in 4,88 mål per match. Nu väntar spel i Rögle för resten av den här säsongen. Skåneklubben presenterade nämligen målvakten kort efter att det blev officiellt att hon lämnar HV71.