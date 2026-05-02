Värvar VM-back från Djurgården: ”Väldigt komplett”

Skellefteå har gjort klart med ett spännande nyförvärv. Emma Forsgren, 23, är klar för klubben.

— Vi ser stor potential i henne och tror att vår miljö kan hjälpa henne att ta nästa steg, säger general manager Ulrika Dahlgren i ett pressmeddelande.

Emma Forsgren byter Djurgården mot Skellefteå.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Emma Forsgren har trots sin ålder gjort tio säsonger och över 300 matcher i SDHL. Under de senaste tre säsongerna har backen spelat för Djurgården där hon varit en toppback i laget. Under tiden i klubben spelade hon till sig en plats i två VM för Sverige och gjorde under den gångna säsongen 13 poäng på 36 matcher.

Det blev inget OS för 23-åringen, men likväl den poängbästa säsongen i karriären.

Nu står det också klart att hon väljer ett miljöombyte. Från och med nästa säsong kommer hon att representera Skellefteå.

— Emma är en väldigt komplett tvåvägsback med bra skridskoåkning och spelförståelse. Trots sin ålder har hon skaffat sig värdefull erfarenhet från många säsonger i SDHL och spel med Damkronorna. Vi ser stor potential i henne och tror att vår miljö kan hjälpa henne att ta nästa steg. Hon kommer att bli en viktig del i vår fortsatta satsning, säger Ulrika Dahlgren.

Kontraktet är skrivet över en säsong. Skellefteå blir Emma Forsgrens fjärde klubb i SDHL efter att ha spelat i SDE, Brynäs och nu sist i Djurgården.