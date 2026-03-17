Uppgifter: Stjärnan kan bli bäst betald i SDHL

Luleå gör sit för att behålla Petra Nieminen till nästa säsong. Enligt NSD har stjärnan blivit erbjuden en lön i nivå med det hon skulle få i PWHL.

Luleå och Petra Nieminen förhandlar om framtiden. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

För första gången sedan 2017 är SDHL-säsongen över innan SM-finalen för Luleå. Detta står klart efter att Brynäs slagit in den sista spiken under måndagen, och vunnit semifinalserien med 3–0 i matcher. Men hur blir det då till nästa säsong, då laget från Norrbotten vill bevisa att storhetstiden inte är över?

Direkt efter uttåget kommer NSD med uppgifter om truppbygget – och att Petra Nieminen erbjudits ett jättekontrakt.

Kontraktet går ut nu efter 2025/26, och det har ryktats om nordamerikanskt intresse. Ändå finns det en förhoppning i Luleå om att stjärncentern ska bli kvar. Något den löneförhöjningen NSD skriver om kan tala för. Denna är nämligen i linje med vad Nieminen skulle få vid spel i proffsligan PWHL, och skulle göra henne till SDHL:s bäst betalda spelare.

– Hon är ligans bäste forward och vi gör allt vi kan för att hon ska stanna här, säger sportchefen Oskar Häggström till tidningen.

Nieminen: ”Det är i Luleå jag vill avsluta min karriär”

Efter tredje förlusten mot Brynäs svarar även Nieminen själv kring framtiden.

– Jag är väldigt stolt över engagemanget de visar. Men jag vet inte vad jag vill göra än. Det är tuffa tider nu och vi måste samlas i laget och tänka över säsongen som varit. Sedan måste jag ta lite tid och fundera på vad som är bäst för mig just nu, säger hon till NSD.

Stjärnan menar att hon ska prata med sin agent, samt Luleå, men trycker också på att pengarna inte är en avgörande faktor.

– Det spelar ingen roll om jag åker över och spelar PWHL i ett eller två år. Jag kommer att komma tillbaka hit någon dag. Oavsett vad som händer så är det inte ett farväl. Det är i Luleå jag vill avsluta min karriär, säger hon även.

Source: Petra Nieminen @ Elite Prospects